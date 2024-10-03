الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل ويغلق الحرم الإبراهيمي

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين من مدينة الخليل وبلدة حلحول، وأغلقت الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت كلا من: حسن خالد القواسمة، وأمير أمجد سكافي، وعبد الرحمن علي القواسمي، ومن بلدة حلحول شمالا اعتقلت الشاب عدي شاكر أبو زلطة، وفتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.

كما أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي أمام المواطنين، وإباحته للمستعمرين لإقامة طقوس تلمودية استفزازية.