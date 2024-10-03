مصادر سورية: عدوان "اسرائيلي" يستهدف مدينة جبلة والدفاعات الجوية تتصدى

رام الله - وطن: قالت وسائل إعلام سورية إن الدفاعات الجوية السورية والروسية تعاملت فجر اليوم الخميس مع "أهداف معادية" قبالة سواحل مدينة جبلة على البحر الأبيض المتوسط غربي البلاد، في حين ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد نيران اندلعت بأحد المستودعات على أطراف المدينة الواقعة بريف اللاذقية، بعد إصابته في القصف.

وأشارت سبوتنيك إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس، "لأهداف معادية" قبالة سواحل جبلة وأن أحد الصواريخ سقط في أطراف المدينة، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، تزامنا مع سماع أصوات انفجارات قوية.

ورجح مصدر أمني أن طائرات مسيرة حاولت تباعا استهداف بعض المواقع على أطراف مدينة جبلة السورية.

ولم يذكر المصدر جهة الهجوم لكن وسائل إعلام سورية رجحت أن تكون "إسرائيلية".

ونشر نشطاء سوريون عبر فيسبوك، مقاطع فيديو توثق تصاعد ألسنة النيران من موقع بمدينة جبلة السورية فضلا عن دوي انفجارات بالمنطقة.

المصدر: الجزيرة