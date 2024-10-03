الاعلام العبري: مسيّرات يمنية تستهدف "تل أبيب"

وطن: تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن "4 طائرات مسيّرة أطلقت من اليمن باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل"، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات قوية في "تل أبيب" و"هرتسليا" و"بتاح تكفا" وغيرها.

وقالت إن دوي صفارات الإنذار سمع في منطقة "تل أبيب" والوسط، مشيرة إلى أنّه طلب من "سكان" "تل أبيب" البقاء في الأماكن المحصنة.

وتابعت أنّه عقب دوي صفارات الإنذار.. حلّقت طائرات حربية ومروحيات عسكرية في سماء "تل أبيب الكبرى" على علو منخفص.

وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، استهداف مواقع عسكرية في عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة بـ3 صواريخ مجنحة من نوع "قدس 5" تدخل الخدمة للمرة الأولى.

وأكد سريع، أن "الصواريخ نجحت في الوصول إلى أهدافها وسط تكتم العدو الصهيوني عن نتائج العملية".

وأكد "استعداد القوات المسلحة اليمنية للمشاركة في أي عمليات عسكرية مشتركة ضد العدو الإسرائيلي، انتصاراً للشعبين الفلسطيني واللبناني، ورداً على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد".

وأضاف: "قواتنا المسلحة لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ووقف العدوان على لبنان".

وشدد على أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن استمرار الدعم الأميركي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأميركية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار".

المصدر: الميادين