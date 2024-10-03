محققاً إصابات دقيقة.. حزب الله يستهدف تحركات وتجمعات الاحتلال في حانيتا و"مسكاف عام"

وطن: استهدف حزب الله، فجر اليوم الخميس، تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع حانيتا بقذائف المدفعية، محققا إصابات دقيقة، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه

كما استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية، عند الساعة الثانية من فجر اليوم، تحركات لقوات الاحتلال في مستوطنة "مسكاف عام" بصلية صاروخية، وحققوا فيها إصابةً مباشرة.

ونفّذت المقاومة الإسلامية، يوم أمس الأربعاء، عدداً من عمليات التصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي التوغل في الأراضي اللبنانية الجنوبية، وكذلك عدداً من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار "جيش" الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.

ومن أبرز العمليات التي نفذتها المقاومة الإسلامية خوضها اشتباكات مع قوات الاحتلال، واستهداف تحركاتها في اتجاه بلدات مارون الراس ويارون وكفركلا وعديسة.

واعترف "جيش" الاحتلال بمقتل 8 جنود من جراء الاشتباكات مع حزب الله عند الحدود، بينهم 2 برتبة نقيب، ناهيك بإصابة أكثر من 40 جندياً، وهو ما دفع الاحتلال إلى الاستعانة بـ4 مروحيات على الأقل لإجلاء قتلاه وجرحاه.

بدوره، أعلن مستشفى "زيف" الإسرائيلي أنه استقبل 39 جندياً إسرائيلياً مُصاباً من جراء المعارك عند الحدود مع لبنان، وصلوا بواسطة طائرات "هليكوبتر" وسيارات إسعاف عسكرية، وكان بينهم 3 بحالة خطرة.

أمّا مصدر ميداني في المقاومة الإسلامية في لبنان كشف أنّ هذه الملحمة أسفرت عن مقتل وإصابة ما يزيد على 80 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً، إضافةً إلى تدمير نحو 5 دبابات من نوع "ميركافا".

المصدر: الميادين