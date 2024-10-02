"حرب الابادة" في اليوم 363.. الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في غزة ولبنان والمقاومة تتصدى

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 363 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية"، مُرتكبًا مجازر مروعة ضد المدنيين، حيث ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 41,638 والمصابين إلى 96,460 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر.

وفي التفاصيل، استهدفت طائرات الاحتلال مدرسة مسقط التي تؤوي نازحين في حي التفاح بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 17 آخرين. كما استشهد 6 مدنيين آخرين في قصف استهدف "معهد الأمل للأيتام" غرب المدينة.

في المقابل، أعلنت "كتائب القسام" عن تدمير دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" وجرافتين عسكريتين شرقي خان يونس.

وفي لبنان، نفذ الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومدن جنوبية أخرى، ما أسفر عن استشهاد 55 شخصًا وإصابة 156 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 9,281 شهيدًا و9,290 جريحًا منذ 8 أكتوبر.

من جهته، أقر جيش الاحتلال بمقتل 8 من جنوده، بينهم اثنان برتبة نقيب، وإصابة 5 آخرين خلال الاشتباكات مع المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان.



وفيما يلي متابعة أولا بأول لـ "حرب الابادة" في يومها الـ363: