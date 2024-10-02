شهداء وجرحى في عدوان الاحتلال المتواصل على لبنان

وطن: نفذ طيران الاحتلال، اليوم الأربعاء، عشرات الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت ومدن وبلدات في جنوب لبنان والبقاع.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى وتدمير واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

وقالت وحدة إدارة الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية في تقريرها اليومي، إنه سجل خلال اليومين الأخيرين حوالي 134 غارة جوية وقصف للاحتلال على مناطق مختلفة من لبنان، تركّزت بمعظمها في الجنوب وضاحية بيروت.

وأضافت أن "حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت 55 شهيدا و156 جريحا، ليرتفع العدد الإجمالي منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر إلى 9281 شهيدا، و9290 جريحاً".

وأشارت الوحدة إلى "ارتفاع عدد النازحين الإجمالي إلى مليون و200 ألف شخص، بينهم 160 الفاً و200 مسجلون في مراكز الإيواء".

وشن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال غارات وقصف مدفعي وفوسفوري استهدف مدينة النبطية وبلدات كونين، الصوانة، تولين، عيناتا، رب ثلاثين، النبطية الفوقا، يارون، طورا، جباع، تول، معركة، بنت جبيل، الطيري، شقرا، مارون الراس، الجبين، عيترون، كفر كلا، العديسة، بليدا، مركبا، الزرارية، برج قلاويه، زوطر الغربية، دير قانون، رامية، عيتا الشعب، بيت ياحون، السلطانية، ميفدون، جبشيت، دبل، الخيام، الدوير، حاروف، كفر حمام، دير انطا، حاصبيا، علما الشعب، برج الملوك والناقورة جنوب لينان.

كما أغار طيران الاحتلال على مدينة بعلبك وبلدات يحمر، حربتا، زبود، الهرمل، الكرك، شمسطار، بوداي، تمنين التحتا، علي النهري، بدنايل، الفرزل، حوش السيد علي، السعيدة، شعت، كفر دان، النبي شيت، الخضر، دورس في البقاع.