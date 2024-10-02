الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في قطاع غزة: 90 شهيدا وعشرات الجرحى منذ فجر اليوم

وطن: استشهد طفل وأصيب مواطنان، مساء اليوم الأربعاء، في قصف مدفعية الاحتلال منزلا في مدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 90 شهيدا، بينهم أطفال ونساء.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، باستشهاد طفل وإصابة مواطنين آخرين في قصف مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة الحلو، قرب بنك فلسطين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

وفي وقت سابق، استشهد 10 مواطنين وأصيب 27 آخرين، في غارات لطائرات الاحتلال الحربية والمسيّرة على مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع.

واستشهد 3 مواطنين في غارة للاحتلال على بلدة خزاعة المدمرة شرق خان يونس جنوب القطاع.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة جديدة في خان يونس، حيث استُشهد أكثر من 40 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وأصيب العشرات بجروح.

وأفادت مصادر طبية بأن الطواقم انتشلت جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، وذلك بعد قصف جوي مكثف وتوغل بري لقوات الاحتلال استهدف المناطق الجنوبية الشرقية من خان يونس، بما في ذلك أحياء: معن، وقيزان النجار، والمنارة.

وفجر الأربعاء، استشهد 9 مواطنين، وأصيب نحو 20 آخرون، في قصف طائرات الاحتلال مدرسة ومعهدا للأيتام يؤويان نازحين في مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة مسقط التي تؤوي نازحين بمنطقة الزرقاء في حي التفاح بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة 17 آخرين بجروح. كما استشهد 6 مواطنين، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال "معهد الأمل للأيتام" الذي يؤوي نازحين غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,689 مواطنا، وإصابة 96,625 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.