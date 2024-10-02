وزير خارجية الاحتلال: غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها

وطن: أعلن وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أنّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها في "إسرائيل"، وأنّه "سيتم منعه من الدخول إليها".

وأشار كاتس في منشورٍ له في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إلى أنّ هذا يأتي على خلفيه رد غوتيريش على الهجوم الإيراني على "إسرائيل"، و"عدم إدانته بشكلٍ واضح"، معتبراً أنّ ذلك "ضمن سياسته المناهضة لإسرائيل" منذ بداية الحرب.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فقد شكك مسؤولان "إسرائيليان" كبيران في امتلاك كاتس صلاحية منع غوتيريش من دخول "إسرائيل"، وقال أحدهما إنّ "هذه مجرد خطوة للتوتير".

وجاءت هذه التعليقات بعد أن أطلقت إيران، أمس الثلاثاء، وابلاً من الصواريخ الباليستية في اتجاه أهداف "إسرائيلية"، في قصف صاروخي ضخم أطلقت عليه اسم عملية "الوعد الصادق 2"، رداً على اغتيال الشهداء، الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في قوة القدس في حرس الثورة، اللواء عباس نيلفوروشان، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

يُذكر أنّ حرس الثورة الإسلامية في إيران أكد تحقيق الصواريخ التي أطلقها 90% من أهدافها، بينما أكدت مصادر في المقاومة الإسلامية في لبنان خروج قواعد "حتساريم" و"نيفاتيم" و"رامون" الإسرائيلية من الخدمة، بعد إصابتها بأضرار بالغة.