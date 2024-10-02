الاحتلال يقر بـ8 قتلى وإصابات خطرة بكمائن حزب الله

وطن: أقرّ جيش الاحتلال، الأربعاء، بمقتل 8 جنود من جراء الاشتباكات مع المقاومة الإسلامية عند الحدود مع جنوبي لبنان، موضحاً أنّ من بين القتلى 2 برتبة نقيب.

وقالت "القناة 13" العبرية أنّ القتلى الـ8 سقطوا في مكانين مختلفين نتيجة اشتباكات مباشرة مع عناصر من حزب الله من مسافة قريبة.

ونشر جيش الاحتلال أسماء القتلى ووحداتهم العسكرية وهم، إيتاي أرييل جيات، من وحدة الهندسة القتالية "ياهالوم"، وألمكين تيريف وايدو بروير من لواء "جولاني".

إضافة إلى مقتل نعوم برزيلاي، أور منتسور، نزار ايتكين، ألمكين تيريف، يدو بروير، من لواء "إيغوز"، وفق اعترافات "الجيش"، وهؤلاء يُضافون إلى القتيل برتبة نقيب، إيتان أوستر من الوحدة نفسها، الذي قُتل بنيران المقاومة في وقتٍ سابق.

كذلك، أكد جيش الاحتلال إصابة 5 آخرين، بينهم ضابط، وكلهم من وحدة "إيغوز" التابعة لفرقة "الكوماندو".

وفي التفاصيل، اعترف "جيش" الاحتلال أنّ جميع أفراد وحدة "الكوماندوز" في "إيجوز" قتلوا خلال اشتباك مسلح مع عناصر حزب الله في قرية بجنوب لبنان، وأصيب ضابط آخر و4 جنود بجروح خطيرة في نفس الحادث.

وأضاف جيش الاحتلال أنّه "في حادث منفصل، قُتل جنديان من وحدة الاستطلاع "غولاني"، وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة"، وفي ما وصفه بـ "حادث" ثالث أصيب مسعف قتالي من الكتيبة 51 في لواء "غولان"ي بجروح خطيرة.

ووصفت وسائل إعلام عبرية مقتل هذا العدد من جنود جيش الاحتلال وإصابة آخرين بـ "الكارثة في لبنان".

وفيما تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال إنّ "قوة من وحدة كوماندوز واجهت مسلحين داخل مبنى في إحدى قرى الجنوب اللبناني".

وشدّدت على أنّه خلال "عملية إنقاذ الجنود الإسرائيليين واصل مسلحو حزب الله إطلاق قذائف الهاون"، مشيرةً إلى أنّه كان قد تم استدعاء وحدة الإنقاذ الطبية لتقديم العلاج للجنود في الميدان.