تعاون بين مؤسسة مريم وشركة Wheels لدعم مرضى السرطان في غزة

وطن: في إطار حملة "أكتوبر لأجل غزة"، تواصل مؤسسة مريم لمكافحة السرطان جهودها بالتعاون مع شركة Wheels الفلسطينية لدعم شحنة الدواء الثانية الموجهة لمرضى السرطان في قطاع غزة، مع تعزيز الوعي بمرض السرطان وسرطان الثدي بشكل خاص.

يأتي هذا التعاون بعد نجاح المؤسسة في إدخال شحنة الدواء الأولى، كجزء من جهودها المستمرة لتوفير الأدوية الحيوية لمرضى السرطان في غزة. وأعرب محمد حامد، المدير التنفيذي لمؤسسة مريم، عن فخره بهذه الشراكة، مشيداً بجهود شركة Wheels وطاقمها في دعم مرضى السرطان. وأكد أن المؤسسة ستبذل قصارى جهدها لمساعدة مرضى السرطان الفلسطينيين في كل مكان.

من جانبه، قال طارق تميمي، المدير التنفيذي لشركة Wheels: "مشاركتنا في هذه الحملة مع مؤسسة مريم هو شرف كبير لنا وواجب وطني. هدفنا هو خدمة شعبنا ودعم صمود أهلنا. ندعو الجميع للتبرع بالدواء من خلال تطبيق Wheels والمساهمة في إنقاذ حياة مرضى السرطان في غزة."

تشكل هذه الشراكة خطوة هامة في تعزيز الجهود الوطنية والإنسانية لدعم مرضى السرطان في القطاع المحاصر، وتجسيداً لالتزام شركة Wheels ومؤسسة مريم بمساعدة الفلسطينيين في أشد الظروف.