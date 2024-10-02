شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة أريحا والأغوار

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا وذلك يوم الخميس الموافق 3/10/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:

جزء من مخيم عقبة جبر ، شركة مزارع الوادي للاستثمار (مضخة مياه) في مخيم عقبة جبر والمجاورين

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.