بالطائرات المسيرة..المقاومة الإسلامية في العراق تضرب 3 أهداف للاحتلال شمالي فلسطين

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، تنفيذها عدّة عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من فجر الأربعاء.

وقالت المقاومة في بيانٍ لها إنّها ضربت 3 أهداف بثلاث عمليات منفصلة شمال فلسطين المحتلة، بواسطة الطائرات المسيّرة.

وجاءت عمليات المقاومة الإسلامية في العراق استمراراً في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، و"نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان"، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وتوعّدت المقاومة الإسلامية في العراق "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".