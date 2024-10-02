عشرات الشهداء والمفقودين في مجازر جديدة في خان يونس

وطن: لليوم الـ362 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر شنّ عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضعٍ إنساني كارثي نتيجة الحصار.

وفي التفاصيل، ارتقى أكثر من 40 شهيداً في مناطق معن وحي المنارة والسلام في خان يونس من جرّاء توغّل آليات الاحتلال والقصف المدفعي العشوائي المكثّف والطيران الحربي والمُسيّر على منازل المواطنين وخيم النازحين.

واستشهد 3 مواطنين في قصفٍ مدفعي في بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، ارتقى 4 شهداء وأصيب 8 مواطنين من جرّاء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الزرد بعد تمكّن الطواقم الطبية من الوصول إلى الصحافي أحمد الزرد وعائلته بعد قصف طائرات الاحتلال منزلهم شرق مدينة خان يونس، ومنعها من الوصول لإنقاذهم.

وكذلك، جرى انتشال 12 شهيداً من منزل عائلة أبو طه في حي المنارة جنوب مدينة خان يونس، وجرى انتشال 11 شهيداً من عائلة الفرا في منطقة "معن" والبحث ما زال مستمراً عن مفقودين.

وفي مدينة غزّة، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية مجدداً مدرسة مسقط في حي التفاح في مدينة غزّة، والتي تؤوي آلاف النازحين ما أسفر في المجزرة عن ارتقاء 25 شهيداً وعشرات الجرحى غالبيتهم إصاباتهم حرجة.

وأيضاً، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً في حي الشجاعية في مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 6 شهداء، وعدد من الإصابات.

كما استهدف الاحتلال معهد الأمل للأيتام في غرب غزة، والذي يؤوي نازحين، الأمر الذي أدّى إلى ارتقاء 5 شهداء وعدد كبير من الإصابات غالبيتهم من الأطفال.

وأطلقت مدفعية الاحتلال وابلاً من القنابل الدخانية في اتجاه المناطق الجنوبية لحيّي تل الهوا والصبرة جنوبي مدينة غزة. وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بكثافة في اتجاه ساحل مدينة غزّة.

وأمس، ارتكب الاحتلال مجزرتين في حي التفاح ومخيم النصيرات، بحيث استشهد 13 فلسطينياً وأصيب آخرون، في إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في المخيم وسط قطاع غزة.

5 مجازر ضد العائلات خلال 24 ساعة

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة، اليوم الأربعاء، أنّ الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات المدنية في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 51 شهيداً و165 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة في بيانٍ لها إلى أنّه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ووفق الوزراة، فإنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة ارتفعت لتصل إلى 41,689 شهيداُ و96,625 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. مع العلم أنّ هذه الحصيلة لا تشمل الشهداء الذين لم تصل جثامينهم إلى مستشفيات القطاع.