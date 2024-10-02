قتلى وجرحى في صفوف "الكوماندوز الاسرائيلي" في اشتباكات مع مقاتلي حزب الله

رام الله - وطن: يتوالى اعلان حزب الله عن تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال البرية قرب الحدود، مع محاولتها اجتيازها والتوغل للقرى اللبنانية.

وفي أخر النحديثات أعلن حزب الله ان مقاتليه تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة خاصة بقوة للعدو الإسرائيلي حاولت الإلتفاف على بلدة يارون من جهة الحرش، وأوقعوا جميع أفراد القوة بين قتيلٍ وجريح.

وسبق هذه العملية أعلان حزب الله عن خوضه اشتباكات مسلحة مع قوات حاولت التسلل للقرى اللبنانية، وايقاعها بين قتيل وجريح.

وتتحدث وسائل الاعلام العبرية منذ الصباح عن وقوع حدث مأساوي وخطير وغير مسبوق على الجبهة الشمالية، كاشفة ان قوات من الكوماندوز تعرضت لاطلاق صواريخ ونيران كثيفة عند دخولها لاحد المنازل في احدى القرى الحدودية، حيث اضطر جنود الاحتلال لاخلاء القتلى والجرحى تحت النيران.

وكشفت وسائل إعلام عبرية حتى الآن عن مقتل جنديين وجرح 18 خلال اشتباكات مع مقاتلي حزب الله قرب الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أن الجنود المصابين نقلوا إلى مستشفى رمبام في حيفا وزيف في صفد بالجليل الأعلى صباح اليوم.

وفي المقابل، أعلن حزب الله أن مقاتليه تصدوا لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، وأوقعوا بها خسائر، وأجبروها على التراجع.

وأضاف الحزب أن مقاتليه "استهدفوا قوة مشاة كبيرة في مستوطنة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة مباشرة ودقيقة"، موضحا أنهم استهدفوا أيضا "تجمعا لقوات العدو في مستوطنة شتولا بصاروخي بركان وحققوا فيه إصابات مؤكدة".

كذلك تعرضت مدينة النبطية صباح اليوم لغارتين نفذتهما الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفتا منزلا في حي الصالحية وآخر في حي الراهبات.