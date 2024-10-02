"الديمقراطية": عملية تل أبيب رد طبيعي على حرب الإبادة والمجازر الإسرائيلية في فلسطين ولبنان

وطن: اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن "العملية الفدائية البطولية في تل أبيب التي نفذها مقاومان فلسطينيان بالأمس واستشهدا فيها والتي تم فيها قتل ثمانية مستوطنين ، جاءت ردا طبيعيا على حرب الإبادة والمجازر الإسرائيلية في فلسطين ولبنان ، وتؤكد ثبات المقاومة وفعاليتها، وتثبت أنها ما زالت قوية وقادرة على ضرب العدو في عمق دولته بكل الأدوات المتاحة."

وأضافت في بيان لها : إن عملية تل أبيب تمثل صفعة قوية وضربة كبيرة للمنظومة الاستخباراتية والأمنية الإسرائيلية خاصة وأنها والتي ترافقت مع هجوم إيراني على دولة الإحتلال هو الأشد منذ تأسيسها ، ودعا إلى تكثيف الضربات ضد الإحتلال مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمعركة طوفان الأقصى.

وختم البيان بالتأكيد على أن لا أمن لدولة إسرلئيل ما دام الشعب الفلسطيني يرزح تحت الإحتلال مهما اشتد الصراع وطال أمده ، وأن شعبنا سيواصل نضاله حتى نيل حقوقه ، وأن أحرار الأمة والعالم السند الحقيقي لشعبنا سوف يشددون الخناق على دولة الإحتلال ملحقين بها المزيد من الخسائر السياسية والمادية على طريق مقاطعته وعزله.

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