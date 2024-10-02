الرئيس محمود عباس يستقبل نجلي الشهيد إسماعيل هنية في الدوحة

رام الله - وطن: استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، عبد السلام وهمام نجلي الشهيد إسماعيل هنية الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس.

وقدم الرئيس، التعازي لنجلي الشهيد، مستذكراً مناقبه في مسيرة النضال الوطني، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سينال حقوقه المشروعة كاملة في الحرية والاستقلال مهما مارس الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واعتداءات بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وأكد الرئيس، أن شعبنا سيبقى موحداً في مواجهة الاحتلال وكنسه من أرضه، لتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.