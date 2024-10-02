شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في قرى شمال غرب القدس ومحافظة رام الله والبيرة

وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الساعةالثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية: الخميس 3/10/2024 (عن المناطق التالية من قرى شمال غرب القدس ومحافظة رام الله والبيرة) :

بيرنبالا ، الجيب ، حارة الخلايلة ، الجديرة ، أول بدو ، بيت اجزا ، بيت دقو.

الطيرة القرية ، بيت عور الفوقا ، بيت عور التحتا ، خربثا المصباح ، بيت لقيا ، بيت نوبا ، بيت سيرا وصفا ، مزرعة أبو ليمون في بلعين.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.