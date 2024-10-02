أحداث هامة قد تؤثر على أسعار الكريبتو هذا الأسبوع مع استعداد مجموعة من المشاريع الجديدة لتحقيق مكاسب مدوية

اتسم الأسبوع الماضي بكونِهِ حاسماً لسوق الكريبتو في ضوء قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض معدل الفائدة لأول مرّة منذ أكثر من 4 سنوات، وهيَ المرّة الثالثة في التاريخ التي يبدأ بها الفيدرالي دورة خفضه للفائدة بمعدل 0.5%، وقد انتعش السوق بعد هذه الخطوة بشكلٍ فوري. ورغم أن سوق الكريبتو لا ينام أبداً، فنحن الآن بصدد أسبوع جديد يحمل معه المزيد من العوامل التي يمكنها تحديد إمكانية استمرار هذا الزخم الإيجابي.



ومن بين أكبر العوامل المُحدّدة لاتجاه الأسعار هذا الأسبوع أرقامُ مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن شركة S&P Global Services، والذي سيتم الإعلان عنه يوم الإثنين المقبل. ويلخص هذا العامل أوضاع العمل الحالية التي تؤثر على إجمالي الناتج المحلي (GDP)، وبعدها سيتم إصدار قيم مؤشرات ثقة المستهلك يوم الثلاثاء المقبل، ليُعطي كلاهما نظرةً عن أفضل الطرق لتعامل المستثمرين مع الأسواق.



ونظراً للتوقعات باستمرار هذه الأوضاع الجيدة، يبدو الوقت مثالياً لاستكشاف بعض العملات الرقمية الجديدة التي يمكنها الاستفادة من المزاج العام الإيجابي الحالي. وعليه، اخترنا لكم 4 اكتتاباتٍ لعملات رقمية ناشئةٍ قد تحقق نجاحاً لافتاً، خاصّةً أن اختتام أيلول/سبتمبر الجاري بأداء قويّ قد يأتي بالمزيد من الإيجابية في الربع الأخير من 2024. لذا، في حال تحقق هذا السيناريو المتفائل، فستكون هذه العملات الجديدة مهيأةً للارتفاع. وفيما يلي هذه العملات:

● عملة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU)

● عملة Memebet (ذات الرمز MEMEBET)

● عملة Crypto All-Stars (ذات الرمز STARS)

● عملة Arkenstone (ذات الرمز ARKN)

والآن، دعونا نستكشف كلاً منها ونتعرّف على سبب كونها فرصةً استثماريةً جيدة.



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عملة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU): اكتتاب عملة ميم بارزة يشهد زخماً هائلاً

يُعَد اكتتاب عملة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) أحد أكثر الاكتتابات رواجاً خلال العام الجاري 2024، لا سيّما مع جمعه مبلغاً مذهلاً تجاوز 15 مليون دولار، ليُصبح أحد أنجح اكتتابات عملات الميم وأكثرها شهرةً إلى جانب كونه من الاكتتابات القليلة التي جمَعَت هذا القدرَ من الاستثمارات الضخمة خلال فترة زمنيةٍ قصيرة. ويَعِد هذا المشروع المبتكر أيضاً بإطلاق العنان لإمكانات عملات الميم التي تحمل شعار الضفدع بيبي، ولكن كيف سيفعل ذلك؟

وقد أحدثت عملة بيبي (Pepe-PEPE) الأصلية ضجّةً غير مسبوقةٍ بفضل صعودها من لا شيء العامَ الماضي، فيما نتج عن تطور قطاع عملات الميم عددٌ من التغيرات الرئيسية، أبرزُها توجّهه نحو الاستخدامات الوظيفية. وبفضل بناء حل الطبقة الثانية لمشروع Pepe Unchained على بلوكتشين إيثيريوم، فتح ذلك أمامَها آفاقاً من الفرص والاستخدامات الوظيفية اللانهائية.



ويُعتبر الرهن أيضاً أحد المزايا التي تتمتع بها بلوكتشين الطبقة الثانية الخاصّة بـ Pepe Unchained، مع تقديمها عوائد رهنٍ سخيةً بنسبةٍ سنويةٍ (APY) تبلغ حالياً 142%ً، كذلك تمتاز هذه البلوكتشين بسرعة معالجتها للمعاملات ورسوم الغاز المنخفضة. لذلك، لا تتمتّع العملة بعدد من الفرص التي لا حصرَ لها وحسب، بل قد تصبح موطناً رئيسياً لعملات الميم، ما من شأنه زيادة اهتمام المستثمرين بالمشروع.



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عملة Memebet (ذات الرمز MEMEBET): الكازينو الأول من نوعه في توفير المراهنة باستخدام عملات الميم الكبرى

إذا كنتم من المهتمين باكتتابات العملات الرقمية، فلعلكم لاحظتم العدد الكبير من الكازينوهات التي ظهرت خلال عام 2024، خاصّةً وأن قطاع كازينوهات الكريبتو هو أحد أسرع القطاعات التي يُقبل عليها الجمهور داخل السوق، لما تتمتع به من مزايا حقيقيةٍ تمكنها من التفوّق على الكازينوهات التقليدية عبر الإنترنت، وعلى ما يبدو فإن السوق يستفيد من هذه الصيحة. وبرغم الحداثة النسبية لهذه الكازينوهات، نجَحَ كازينو Memebet في أن يكون الأوّل من نوعه والأكثر رواجاً.



فهو أول كازينو كريبتو يعمل على تيليجرام وعلى الويب ويتيح وضع الرهانات باستخدام عملات الميم، وبذلك يقدم مزيجاً يجمَع بين أكثر قطاعين رواجاً وشهرةً في عام 2024، لذا من المتوقع أن يجلبَ عوائد مجزيةً لمستثمريه. فبرغم أن اكتتابها انطلق حديثاً، إلا أن عملة MEMEBET جذبت انتباه المتعاملين داخل القطاع، ليجمَع اكتتابها حتى الآن أكثر من 270,000$.



علاوةً على ذلك، سيدعم الكازينو المراهنة بعملات دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وبيبي (Pepe-PEPE) وشيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وفلوكي (Floki-FLOKI) وغيرها، فيما تجلب المراهنة بعملته الأساسية MEMEBET مكاسبَ أكبرَ وتزيد من استخداماتها الوظيفية، خاصّةً أنها ليست عملة كازينو عادية، بل ستُستخدم أيضاً في باقةٍ متنوعةٍ من الألعاب والمراهنات الرياضية التي تشمل أكبر البطولات في العالم.



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عملة Crypto All-Stars (ذات الرمز STARS): العملة الأساسية لمنصة رهن قد تقلب موازين قطاع عملات الميم برمته

تمتلك عملة Crypto All-Stars (ذات الرمز STARS) -التي جمع اكتتابها الآن أكثر من 1.5 مليون دولار- ما يؤهلها لإحداث ثورة داخل قطاع الكريبتو، لا سيّما وأن مطوري المشروع استفادوا من شعبية رهن عملات الميم بين المستثمرين، وابتكروا مفهوماً جديداً من شأنه قلب السوق بأكمله.



فقد تحوّل الرهن من لاعب ثانويّ داخل عالم الكريبتو ليصبح أحد أركانه الرئيسية، ودفع تطور عملات الميم وزيادة شعبيتها المشاريع الناشئة إلى تعديل نظام الرهن الخاص بها خلال مراحل اكتتاب عملاتها الأساسية؛ ونظراً لأن الرهن يساعد في احتواء الطبيعة المتقلبة لعملات الميم، جاء مشروع Crypto All-Stars محمّلاً بنوع جديد تماماً من الرهن.



فمع منصته Meme Vault، سيتمكن المستثمرون لأول مرة من رهن عملات مشاريع متعددة مبنيةٍ على شبكات بلوكتشين مختلفةٍ في مكان واحد. وتدعم المنصة قائمةً طويلةً من عملات الميم الكبرى، ومن المتوقع إضافة عملاتٍ جديدة بمرور الوقت، علماً بأن امتلاك عملة STARS سيزيد من مكافآت الرهن التي ستحصلون عليها، ما من شأنه زيادة قيمتها، وبالتالي قد تصبح هذه العملة حديث الساعة.



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عملة Arkenstone (ذات الرمز ARKN): مشروع كريبتو جديد سيستحوذ على انتباه الجميع داخل القطاع

لا توجد طريقةٌ مضمونةٌ لنجاح أي مشروع كريبتو، إلا أن هناك مجموعةً من العوامل التي قد تزيد من فرص نجاحه، أبرزها الاستخدامات الوظيفية -التي ركّزنا عليها في هذا المقال- علماً بأن أفضل أنواع الاستخدامات الوظيفية هي تلك التي يمكن تطبيقها في العالم الحقيقي، وهذا بالضبط ما تمتاز به عملة Arkenstone (ذات الرمز ARKN).



ونظراً لأن فريق المشروع يمتلك خبرةً في قطاع الكريبتو، فإنه على درايةٍ بالتكلفة المرتفعة التي يستلزمها إطلاق عملةٍ جديدة. لذا، قاموا بإطلاق منصة GemLaunch التي تتيح لمطوري العملات الرقمية استضافة اكتتاباتهم عليها، لتتلاشى التكلفة الضخمة التي يدفعونها للمواقع الأخرى كي تقوم بهذه المهمة نيابةً عنهم، إلى جانب عدم تطلب الأمر أيَّ معرفةٍ برمجيةٍ مسبقةٍ ما يجعلها مصدراً مفتوحاً للجميع.



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ملخص ختامي

لا يمكننا الجزم بكيفية تأثير أحداث هذا الأسبوع على السوق، غيرَ أن الظروف الإيجابية قد تستمر خلال الربع الأخير من عام 2024. وإذا ما تحقق هذا السيناريو، فإن اكتتابات العملات الرقمية -التي تناولناها في هذه المقالة- جديرةٌ بالشراء في الوقت الحالي، حيث إن أسعارها المنخفضة وإمكاناتها الهائلة للنموّ تؤهلها للارتفاع بقوة عند إطلاقها.