سعر بيتكوين يستقر أعلى مستوى 65,000$، فهل يمكنه تسجيل أعلى مستوياته الجديدة على الإطلاق بحلول نهاية العام؟

تنفس المستثمرون الصعداء بعد إظهار أسواق الكريبتو أخيراً علاماتٍ على التعافي، ما قد يبشر بموجة ارتفاعاتٍ طال انتظارها إثرَ التطورات الأخيرة لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC). فقد ارتفع سعر أعلى العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية مؤخراً ليتجاوز علامة 65,000$، وعادةً ما يتبع ارتفاعاتٍ كهذه ـوفقاً للأنماط التاريخية- موجة ارتفاعاتٍ لأسعار العملات البديلة قد تتكرّر في المدى المنظور.



لذا، ينصح كبار خبراء الكريبتو بالمشاركة في اكتتابات العملات الجديدة: Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) وMemebet (ذات الرمز MEMEBET) وCrypto All-Stars (ذات الرمز STARS)، فقد يوفر الاستثمار المبكر فيها إمكانية تعظيم الأرباح، فدعونا نستكشف إمكاناتها بالتفصيل.



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سعر بيتكوين قد يسجل أعلى مستوياته الجديدة في نهاية عام 2024، لكنّ هذه العملات يمكنها توفير أعلى المكاسب الممكنة

تم تداول عملة بيتكوين الأسبوع الماضي على ارتفاع بعد انطلاق سعرها للأعلى بنسبةٍ تجاوزت 10%، ويرى الخبراء أن ارتفاعها قد يمهّد لانطلاقةٍ هائلةٍ تدفعه لبلوغ مستوياتٍ غير مسبوقة، في وجود عوامل ساهمت بانتشار هذه التوقعات الوارد حدوثها قريباً. وأوّل هذه التطورات خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (0.5%)، ما يُكسب الأصول الأكثر خطورةً -كعملة BTC- جاذبيةً أعلى، كما أن تراجع معدلات الفائدة يُضعف قيمة الدولار الأمريكي (USD) ويُكسب بيتكوين مكانةً أفضل كمخزنٍ للقيمة، وقد يجذب ذلك استثماراتٍ إضافيةً هائلةً ويرفع من سعر بيتكوين، في تكرار للأحداث الذي أعقبَت -تاريخياً- خفض الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة.





من جهةٍ أخرى، يمكن للاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المؤسساتيين لعبُ دور حاسم، خاصّةً بعد الموافقة على إطلاق صناديق التداول الفوري لبيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) أوائل عام 2024، وهو ما يُشجع المستثمرين التقليديين على اعتراك سوق بيتكوين ويجتذب استثماراتٍ مؤسساتيةً هائلةً يمكنها رفع الطلب على عملة BTC ودفع قيمتها للأعلى. وعندما يتم تسجيل مستوياتٍ عليا جديدة قريباً كما هو مرجّح، يجدر بكم الاستعداد لموجة الارتفاعات المنتظرة والمبادرة إلى الاستثمار في عملاتٍ واعدة من أمثال: Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) وMemebet (ذات الرمز MEMEBET) وCrypto All-Stars (ذات الرمز STARS) وفقاً لآراء الخبراء، وإليكم الأسباب.

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اكتتابPepe Unchained (ذات الرمز PEPU) -المعروفة بـ"قاتلة عملة PEPE"- يقترب من معلم مهم آخر

تُواصل Pepe Unchained مسيرة إنجاز أهدافها الموضّحة في الورقة البيضاء الخاصة بمشروعها لتتفوّق على نجاحات عملة PEPE الأصلية بعد أن تمكن اكتتابها من جمع 16.24 مليون دولار ليقترب من تحقيق هدفه التمويلي للمرحلة الحالية البالغ 16.39 مليون دولار؛ ولعلَّ سبب نجاحه الرئيسي يكمن في التحسينات الهائلة التي يوفرها المشروع لعملته الأساسية، فهي أول عملة ميم تحظى بشبكة بلوكتشين خاصةٍ بها مصممةٍ خصيصاً لمعالجة أوجه قصور بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum).





فشبكة "Pepe Chain" مُصمّمةٌ لحل إشكالية قابلية التوسع -وغيرها من المعوقات- التي تواجه بلوكتشين إيثيريوم منذ إطلاقها عبر توفير إمكانية الربط الفوري بين شبكتي المعاملات هاتين، وهو ما أصبح ممكناً نظراً لتصميم حل الطبقة الثانية (L2) الخاص بشبكة Pepe Chain وخصائصها التي تتيح إنجاز معاملاتٍ بسعةٍ أعلى تصل إلى 100 ضعف نظيرتها لشبكة معاملات إيثيريوم وفق بعض التقييمات، وهو أمرٌ بالغ الأهمية للتداول اليومي وخلال موجات السوق الهابطة.



أضف إلى ذلك توفير مطوري المشروع ميزة "Pepe Frens With Benefits"، والتي تسمح للمطورين الراغبين بإنشاء تطبيقاتٍ لامركزية (dApps) وحلولٍ على Pepe Chain بتطويرها بكل بساطة.



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عملة Memebet (ذات الرمز MEMEBET) توفر تحسينات هائلة على مراهنات الكريبتو عبر الإنترنت

تُعتبر عملة Memebet عماد النظام التقني لمشروع Memebet Casino، أول كازينوهات المراهنة باستخدام عملات الميم في مجال الويب الثالث (Web3)؛ كما تُعد انطلاقة اكتتابها الثلاثاء الماضي مبشّرةً نظراً لنجاحه بجمع تمويل بقيمةٍ تجاوزت 320,000$ خلال هذه الفترة الوجيزة، ويوفر امتلاك واستخدام عملة MEMEBET باقة امتيازاتٍ للاعبين، كالتأهل للتوزيع المجاني ومكافآت كبار اللاعبين (VIP) والوصول إلى صناديق جوائز Memebet Casino المنتظرة والمعروفة باسم Lootboxes، والتي ستوفر جوائز ملموسةً ومكافآتٍ ضمن الكازينو.



ونظراً لإمكانية استمتاع المستخدمين بألعاب Memebet Casino ضمن تطبيق تيليجرام، يمكنهم بسهولةٍ وضع رهاناتٍ باستخدام عملات الميم على ألعاب وخيارات مراهنةٍ متنوعةٍ، حيث يصبح بإمكانهم -عند إطلاق الكازينو- اللعبُ باستخدام أبرز عملات الميم أمثال: دوجكوين (DOGE) وشيبا إينو (SHIB) وبيبي (PEPE) وبونك (BONK) وفلوكي (FLOKI)؛ بانتظار إضافة الفريق للمزيد منها لاحقاً. من جانب آخر، يخطط مطورو المشروع لإطلاق توزيع مجانيّ قوامه 400 مليون عملة MEMEBET، ولكي تتأهلوا لهذا التوزيع، ما عليكم سوى شراء عملات MEMEBET والاحتفاظ بها حتى إطلاق الكازينو، وعندها يمكنكم الاستمتاع باللعب وحصد المكافآت. فقد تم طرح 70% من معروضها الكلي البالغ 2 مليار عملة MEMEBET (بواقع 1.4 مليار عملةٍ) للشراء أثناء الاكتتاب، بينما خُصّصت 400 مليون عملةٍ أخرى لمكافآت الكازينو.



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بفضل ميزة الرهن الفريدة:Crypto All-Stars (ذات الرمز STARS) تهدف إلى تغيير وجه رهن عملات الميم

تسعى Crypto All-Stars لتغيير معالم الاستفادة من عملات الميم عبر جمع بعضٍ من أبرز عملات الميم ضمن منصةٍ مبتكرة واحدة؛ فبدلاً من ركوب موجة الضجيج المعتادة، يوفر هذا المشروع إمكانية الاستفادة من أبرز عملات الميم كعملات DOGE وSHIB وFLOKI، ما يجعل عملة STARS أكثر من مجرد عملة ميم أخرى وحسب.



فالمفهوم وراء Crypto All-Stars بسيطٌ لكنّه ثوري، ويتمثل في الإبقاء على ارتباط المتحمّسين بعملاتهم المفضلة مع السماح لهم بكسب عوائد مجزيةٍ عبر بروتوكول MemeVault الفريد للرهن، والذي يسمح لمالكي عملات الميم القائمة على شبكات بلوكتشين متنوعةٍ رهنُها ببساطةٍ على منصة رهن واحدة تدعم حالياً بعض أبرز عملات الميم الشهيرة كعملات PEPE وDOGE وSHIB، مع خططٍ لإضافة المزيد قريباً.



ولعلَّ أبرز ما يميز المشروع هو تركيزه على الثقة والأمان؛ فبفضل عمليات التدقيق التي أجراها فريقا SolidProof وCoinsult المستقلين، نجح المشروع بترسيخ أسس الشفافية والموثوقية وأكسب منصته المصداقية اللازمة، ليحظى اكتتاب عملته باهتمام بالغ خلال مدة وجيزة من إطلاقه وسط ترقب الكثيرين لنجاحاته المنتظرة، خاصّةً وأنه نجح بجمع أكثر من 1.7 مليون دولار حتى وقت كتابة هذا التقرير. كذلك يخطط مطورو العملة لزيادة عملات الميم التي يمكن رهنُها عبر المنصة، ما يجعل الاستثمار بعملته فرصةً مثيرةً للمستثمرين الراغبين بالجمع بين صيحة عملات الميم والعوائد المجزية.



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ملخص ختامي

تشير موجة ارتفاعات سعر بيتكوين إلى إمكانية وصوله مستوياتٍ عليا جديدة بحلول نهاية العام، مدفوعةً بأجواء السوق المواتية وتزايد الاهتمام المؤسساتي. وفيما تبقى بيتكوين ركيزة استثمار أساسية، توفر عملات المشاريع الواعدة أمثال Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) وMemebet (ذات الرمز MEMEBET) وCrypto All-Stars (ذات الرمز STARS) خلال اكتتابها إمكانية حصد أرباح استثنائية.



فبفضل خصائصها المبتكرة وأنظمتها الفريدة وآليات الرهن المحسّنة، يمكن لعملات هذه المشاريع توفير مكاسب مذهلة، ما يجعل من "الآن" توقيتاً مثالياً لانتهاز فرصة سعرها المخفض أثناء بيعها المسبق قبل ارتفاعه.