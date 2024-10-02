أفضل العملات الرقمية منخفضة السعر للشراء استعداداً لموجة ارتفاعات تشرين الأول/أكتوبر

هل تبحثون عن عملات رقمية زهيدة الثمن يمكنكم شراؤها استعداداً لموجة ارتفاعات تشرين الأول/أكتوبر المنتظرة؟ قد تكون هذه العملات الجديدة خياركم الأنسب، خاصّةً وأنها ما تزال في مرحلة الطرح الأولي (ICO) وتحظى بإمكانات نمو هائلة.



رغم انخفاض أسعار العملات الرقمية بشكلٍ عام وتراجع قيمة عدة عملات رائدة بشكلٍ مفاجئ مؤخراً، يبدو أن هذه المرحلة قد شارفت على الانتهاء، حيث تعافى سعر بيتكوين (Bitcoin-BTC) متخطياً علامة 65,000$ وسط إظهار غالبية العملات الرقمية مؤشرات ارتفاع قوي، ما دفع العديد من خبراء الكريبتو لترجيح مَقدِم تشرين الأول/أكتوبر بموجة ارتفاعاتٍ جارفة.



يُذكر أن الاستثمار في العملات الرقمية الرائدة قد لا يوفر مكاسبَ كبيرةً خاصةً إذا لم تكن لديكم استثماراتٌ كبيرة، لذا يتحوّل مستثمرون كُثرٌ حالياً إلى مشاريع واعدة ما تزال عملاتها تمر بمراحل اكتتابها وتتمتع بإمكانات نمو هائلة؛ فقد جذبت الإمكانات المتزايدة والميزات الفريدة لعملات مشاريع واعدة اهتمام خبراء ومحللي القطاع، ويأتي في مقدمتها: Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) وCrypto All-Stars (ذات الرمز STARS) وMemeBet (ذات الرمز MEMEBET) وMega Dice (ذات الرمز DICE)، فدعونا نستكشف ميزات كلٍّ منها لفهم أسباب تمتعها بهذا الاهتمام الواسع.



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عرض موجز لأفضل 5 عملات رقمية زهيدة التكلفة للشراء استعداداً لموجة الارتفاعات المنتظرة في شهر تشرين الأول/أكتوبر



نقدم لكم أولاً عرضاً موجزاً لمساعدتكم على فهم أبرز ميزاتها:

● Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) - عملةٌ تأتي بحلها المبتكر من الطبقة الثانية، ونجح اكتتابها بجمع 16 مليون دولار.

● Crypto All-Stars (ذات الرمز STARS) - عملة مشروع يوفر بروتوكول الرهن MemeVault الثوري الساعي لتغيير وجه رهن عملات الميم.

● MemeBet (ذات الرمز MEMEBET) - أكثر عملات نظم التمويل القائم على المراهنات الجديدة رواجاً، والعملة الأساسية لأول كازينوهات مراهنات الكريبتو التي تتيح وضع رهاناتٍ من عملات الميم.

● Mega Dice (ذات الرمز DICE) - منصة مراهنات كريبتو رائدة تقترب حصيلة اكتتاب عملتها من علامة 2 مليون دولار.

● Doge2014 (ذات الرمز DOGE2014) - مشروعٌ واعدٌ يسعى لإحياء عراقة إرث دوجكوين.



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أفضل 5 عملات رقمية تتيح اقتناصها والاحتفاظ بها بتكلفة زهيدة قبل انطلاق موجة ارتفاعات تشرين الأول/أكتوبر



تجدون أدناه عرضاً وافياً لإمكانات هذه العملات الواعدة.

Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) - عملة تأتي بحلها المبتكر من الطبقة الثانية، ونجح اكتتابها بجمع 16 مليون دولار

بتوفيره حل Pepe Chain الثوري المبتكر من الطبقة الثانية الذي يتيح إتمام المعاملات بسرعةٍ أعلى وتكلفةٍ أقل، يتميز مشروع Pepe Unchained عن مشاريع عملات الميم الأخرى العاملة على الشبكات بلوكتشين الطبقة الأولى التي تتسم بالبطء، حيث يتم تدقيق المعاملات على شبكة Pepe Chain خارج البلوكتشين قبل إضافتها مجمّعةً ما يوفر بديلاً أسرَع وأقل تكلفةً لشبكة معاملات إيثيريوم، خاصّةً بعد إعلان مطوري المشروع أن سرعتها ستفوق سرعة الأخيرة بنحو 100 ضعف.



يُذكر أن اكتتاب عملة PEPU -التي تباع حالياً بسعر 0.00988$ خلال مرحلته الحالية- نجح بجمع تمويلٍ ضخم بقيمةٍ تجاوزت 16 مليون دولار بفضل مسارعة بعض الحيتان لشرائها بكمياتٍ كبيرة، ونجد هنا عملية شراء واحدةً بقيمة 23 عملة إيثريوم (ETH) ما يعكس ثقة كبار المستثمرين الكبيرة بالمشروع وسَط مسارعة المستثمرين لشرائها قبل الزيادة السعرية المنتظرة.



كذلك يتيح برنامج Pepe Frens With Benefits الفريد للمطورين إطلاق تطبيقاتهم وجمع التمويل اللازم لتطويرها على شبكة Pepe Chain ما يُمكنه الإسهام في ازدهار نظامها التقني، مع إشادة مؤثر الكريبتو الشهير ClayBro بالمشروع، والذي يُرجّح تضاعف قيمة عملته 100 مرة عند إطلاقها للتداول عبر المنصات.



ونظراً لنجاح اكتتاب عملة PEPU بجمع تمويلٍ بقيمةٍ تفوق 16 مليون دولار وتوفيرها حل الطبقة الثانية المبتكر، فمن المرجّح أن يأتي إطلاق العملة مصحوباً بضجةٍ هائلةٍ في قطاع عملات الميم المزدهر.



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Crypto All-Stars (ذات الرمز STARS) - عملة مشروع يوفر بروتوكول MemeVault الثوري الساعي لتغيير وجه رهن عملات الميم





يفتح بروتوكول الرهن MemeVault الخاص بمشروع Crypto All-Stars آفاقاً مستقبليةً مبشرةً لعملات الميم، حيث يسعى هذا المشروع الفريد لتغيير معالم رهن عملات الميم تماماً بتمكين مستخدميه من كسب دخلٍ دون عناء بسهولةٍ تامة؛ وتتيح آلية الرهن المبتكرة MemeVault للمستخدمين إمكانية رهن ممتلكاتهم من أبرز عملات الميم كعملات دوجكوين (Dogecoin-DOGE)، شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وبيبي (Pepecoin-PEPE) -من التي لا توفر آليات رهنٍ خاصّةً بها- وتلقّي عائدٍ مُجزٍ من عملة STARS.



وبالنظر لتنامي القيمة السوقية لعملات الميم من 35 مليار دولار إلى ما يتجاوز 50 مليار دولار خلال آخر أسبوعين فقط، يسعى هذا المشروع الواعد للاستفادة من آفاق تناميه الرحبة، ويتعيّن على المستخدمين ممّن يودون الاستمتاع بما توفره آلية MemeVault امتلاك عملة STARS، وكلما قاموا بشراء عملاتٍ أكثر ازدادت عوائد الرهن، ما يتيح للمستثمرين استخدام المنصة ورهن عملات الميم الخاصة بهم والبدء بكسب عملات STARS دون بذل أي جهد، كما يمكنهم رهن عوائدهم من عملة STARS مجدّداً أو مبادلتها بعملاتٍ أخرى.



في ذات السياق، نجح اكتتاب عملة STARS حتى الآن بجمع أكثر من 1.75 مليون دولار مستهدفاً علامة 2 مليون دولار، وما تزال الفرصة متاحةً أمام المستثمرين للانضمام مبكراً إلى هذا المشروع الذي يوفر عوائد رهنٍ ضخمةً بنسبة 985% سنوياً.



ومع ازدياد السيولة في القطاع، يرجّح ارتفاع سعر العملة الحالي والبالغ 0.001471$، ما يوفر لأوائل المستثمرين أعلى المكاسب الممكنة.



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MemeBet (ذات الرمز MEMEBET) - أكثر عملات نظم التمويل القائم على المراهنات الجديدة رواجاً، والعملة الأساسية لأول كازينوهات مراهنات الكريبتو التي تتيح وضع رهانات من عملات الميم



نجح مشروع Memebet الجديد بلفت أنظار محبي نظم التمويل القائم على المراهنات (GambleFi) بفضل تركيزه على الابتكار وتوفيره أول كازينو مراهنات كريبتو يتيح وضع رهاناتٍ من عملات الميم الرائدة -أمثال DOGE وSHIB- حيث يجمع المشروع بين قطاعي البلوكتشين والمراهنات عبر الإنترنت المُزدهرين، ويفسّر ذلك نجاح اكتتاب عملته بجمع ما يزيد على 325,000$ رغم إطلاقه القريب، حيث يركز كازينو MemeBet على طرافة الصور الساخرة عبر الإنترنت، ما يُضفي روح الفكاهة على نظم المراهنات التقليدية، الأمر الذي يميّزه عن منصات المراهنات الأخرى.



ولا تقتصر ميزات امتلاك عملة MEMEBET على إتاحة الوصول إلى الكازينو، وإنما تتيح لهم أيضاً المشاركة في ألعاب كازينو متنوعةٍ والمراهنة على نتائج أحداثٍ رياضيةٍ مهمةٍ كمباريات دوري كرة السلة الأمريكي (NBA) والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (EPL)، فضلاً عن توفير منصة MemeBet -القائمة على بلوكتشين إيثيريوم- ألعاباً تتسم بالنزاهة والأمان بفضل استخدام تقنية البلوكتشين، ما يُسهم في تحسين تجربة المستخدمين.



وأشار أحد المحللين البارزين على قناة اليوتيوب الخاصّة بموقع Cryptonews لإمكانات المشروع الهائلة، مرجّحاً أن يتضاعف سعر عملته 100 مرة، ويعتزم المشروع إتاحة كازينو ألعابه على تيليجرام وتمكين عملته من العمل على بلوكتشين TON، ما يتيح للمستخدمين وضع الرهانات مباشرةً عبرَ التطبيق دون اتباع سياسة التحقق من الهوية. وبالنظر لبياناتها الاقتصادية المدروسة وطرافة نهجها وساحة ألعابها ذات سمات عملات الميم، فقد تصبح عملة MEMEBET لاعباً مهماً في قطاع GambleFi.



وما تزال الفرصة متاحةً أمام المستثمرين لشراء العملة بسعرها الحالي البالغ 0.0254$ خلال الاكتتاب قبل إطلاقها في منصات التداول.

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Mega Dice (ذات الرمز DICE) - منصة مراهنات كريبتو رائدة تقترب حصيلة اكتتاب عملتها من علامة 2 مليون دولار



تقترب حصيلة اكتتاب عملة DICE -المقرر انتهاؤه خلال أقل من يوم واحد- من بلوغ علامة 2 مليون دولار، فكازينو Mega Dice هو أول كازينو مراهناتٍ مرخصٌ بالكامل على تيليجرام، ما يوفر معايير جديدةً للابتكار في قطاع GambleFi؛ ولا يُعزى انجذاب المستثمرين للمشروع إلى منصته الفريدة فحسب، وإنما لخططه القوية أيضاً، حيث يولّد الكازينو إيراداتٍ شهريةً قدرُها ملايين الدولارات ما يعكس نجاحاته المتواصلة.



ومن المقرر إطلاق عملة DICE للتداول عبر منصة التداول اللامركزية Raydium -القائمة على بلوكتشين سولانا- بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر الحالي، علماً أنه تم إخضاع عقدها الذكي بنجاح لعمليات تدقيق، كما أن الكازينو مرخصٌ بالكامل من قبل منظمي الألعاب في كوراساو. وبأخذ ميزاتها المتعددة بالاعتبار، كتوفيرها حملات توزيع مجاني وإمكانية تداول العقود الآجلة برافعة مالية يصل مضاعفها إلى 1,000 ضعفٍ إلى جانب خطط التعاون الطموحة، فمن المرجّح أن تحقق منصة المشروع نجاحاتٍ لافتةً بدليل اجتذاب المشروع استثماراتٍ مؤسساتية لافتة، ومبادرة بعض الحيتان إلى توجيه استثماراتٍ ضخمةٍ نحو اكتتاب عملة DICE للاستفادة من انطلاقتها المنتظرة لدى إطلاقها في المنصات.



ونظراً لجمع هذا الكازينو بين الأمان والشفافية وإمكانات النمو، يمثل Mega Dice خياراً جذاباً للاعبين العاديين والمستثمرين المتمرّسين على حدٍّ سواء. ومع تصاعد الحماسة حول إدراج عملة DICE في منصة Raydium قريباً، تتضاءل فرص شرائها بسعر اكتتابها الحالي مع مرور الوقت.



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Doge2014 (ذات الرمز DOGE2014) - مشروع واعد يسعى لإحياء عراقة إرث دوجكوين

يتبنى مشروع Doge2014 نهجاً فريداً بتركيزه على الاحتفاء بإرث دوجكوين؛ حيث يتيح للمشترين الاستثمار المبكر في عملته بسعر 0.000318$ خلال مرحلة الاكتتاب الحالية، ما يوفر لهم إمكانية كسب عوائد ضخمةٍ، مثلما حدث مع عملة DOGE في مهدها. ويوفر الاكتتاب -الذي تقترب حصيلته من علامة 500,000$- عوائد رهنٍ سخيةً بنسبةٍ تفوق 1,000% سنوياً، ما يتيح للمستثمرين كسب دخلٍ دون عناء فور شراء العملة ورهنها.



كذلك يوفر الاكتتاب للمستثمرين الأوائل مكافآتٍ تصل إلى 75% على الكميات المشتراة، فضلاً عن التأهل حصرياً لتلقي قدر من مخصّصات التوزيع المجاني من عملة DOGE والموجّه للمستثمرين المميزين. وبالنظر لهذه الميزات، تتميز عملة DOGE2014 عن عملات الميم العادية بفضل تكوينها مجتمعاً قوامه مالكون طويلو الأمد مع الاستفادة من مسيرة عملة دوجكوين الناجحة على مدار 10 سنوات.



ومع اقتراب الاكتتاب من نهايته، سيرتفع سعر DOGE2014، ما يعني أن "الآن" هو الوقت الأنسبُ للاستثمار في هذه العملة الجديدة والمثيرة.



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ختاماً

نظراً لإبداء عدة عملاتٍ رائدة إشاراتٍ إيجابيةً قويةً واستمرار أسعارها بالارتفاع مؤخراً، يبدو أن الظروف أصبحت مواتيةً لموجة ارتفاعاتٍ وشيكةٍ بحلول تشرين الأول/أكتوبر، فإذا كنتم تودون الاستفادة من هذه الارتفاعات المنتظرة دون الحاجة لاستثمار ملايين الدولارات من أجل كسب أرباح لافتة. ويمكنكم الاستثمار في عملاتٍ زهيدة السعر تمرّ بمراحل اكتتابها كعملات PEPU وSTARS وMEMEBET وDICE التي تَعِد بتوفير مكاسبَ هائلةٍ لأوائل مُستثمريها خلال دورة السوق الصاعدة الحالية، علماً بأن عدة محللين وخبراء بارزين أشادوا بإمكانات عملات هذه المشاريع الواعدة التي تتمتّع بميزاتٍ فريدة واستخداماتٍ عمليةٍ مبتكرة؛ فالاستثمار بعملات مشاريع واعدة كهذه خلال بيعها المسبق سيمكنكم من اللحاق بركب كبار الرابحين، خاصّةً وأن أوائل مستثمريها عادةً ما يحققون أعلى المكاسب المنتظرة.