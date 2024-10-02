أفضل 3 عمليات طرح أولي (ICO) لعملات رقمية قد توفر مكاسب هائلة عند إطلاقها: Pepe Unchained، Memebet وCrypto All-Stars

فيما يواصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) ارتفاعه متجاوزاً حاجز 60,000$، تتزايد حدة الإثارة المحيطة بعمليات الطرح الأولي (ICO) للعملات الرقمية الجديدة، والمعروضة للبيع خلال مراحل اكتتابها، حيث يترقب المستثمرون انطلاقتها القوية وسط تزايد الإقبال عليها وتمتّع بعضها بالفعل بطلب هائل.



في هذه المقالة، سنستعرض 3 من أفضل الطروحات الأولية للعملات الجديدة المتاحة حالياً، والتي يتميز كلٌّ منها بإمكانية توفيره مكاسبَ مجزيةً إذا واصلت أسواق الكريبتو اكتساب الزخم؛ فقد أثار تجاوز سعر بيتكوين مؤخراً حاجز 60,000$ حماسة المستثمرين؛ فبعد تراجعه بنسبة 30% قياساً لأعلى مستوياته المسجلة حتى الآن متجاوزاً 73,000$ بقليل، بدأ سعر العملة بالتعافي وسط توقع الكثيرين قرب انطلاقته الوشيكة.



ويغذي زخم هذه الارتفاعات الاهتمام المؤسساتي، وسط ترويج مؤسساتٍ استثماريةٍ كبرى -كشركة بلاك روك (BlackRock)- لبيتكوين كوسيلةٍ للتحوّط من المخاطر التي قد تكون محدقةً بالأسواق المالية العالمية. ومع استمرار سعر عملة BTC بالارتفاع، يزداد الاهتمام بالطروحات الأولية للعملات الجديدة، خاصّةً وأن العملات المعروضة للبيع خلال اكتتابها حالياً تجذب أنظار المستثمرين الباحثين عن فرص نمو سريعةٍ، وتُظهر بعض مشاريعها بالفعل إمكاناتٍ استثنائية.



عملة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU)

لفتت عملة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) الأنظار بعد نجاح اكتتابها والمنح المُقدّمة للمطورين من قِبَلها إضافةً لشائعات احتماليةِ إدراجها في منصات تداولٍ رائدة، فهي العملة الأساسية لشبكةٍ تمثل أحد حلول توسع بلوكتشين إيثيريوم الجديدة من الطبقة الثانية، والتي تم تطويرها خصيصاً لتسهيل معاملات عملات الميم، حيث يمكن للمستثمرين شراء عملة PEPU بسعرٍ مخفض قدره 0.00986$ خلال اكتتابها الجاري حالياً، والذي نجَحَ بجمع تمويلٍ بقيمةٍ تفوق 15.65 مليون دولار بفضل انتعاشة شعبية عملات الميم ذات شعار الضفدع بيبي مؤخراً.



وتتمثل إحدى المزايا الرئيسية لمشروع Pepe Unchained بتوفيره منحاً للمطورين، فقد أطلق فريقه مبادرة "Pepe Frens With Benefits" بهدف جذب المطورين لبناء تطبيقاتٍ لامركزيةٍ (dApps) وإصدار رموز فريدة غير قابلةٍ للاستبدال (NFTs) إلى جانب توفير الأدوات اللازمة لنظم التمويل اللامركزي (DeFi) على شبكته الجديدة.



يُذكر أن مطوري Pepe Unchained يرون في دعم المطورين أولى خطوات تكوين نظام تقني مزدهر؛ فحل الطبقة الثانية للمشروع يَعِد بمعاملاتٍ أسرع ورسوم أقل مقارنةً ببلوكتشين إيثيريوم، ما يجعله ملاذاً جاذباً لعشاق عملات الميم، إضافةً إلى إمكانية إسهامه بتوسيع قاعدة مستخدمي الشبكة ورفع سعر عملته PEPU.



ويمكن لمشتري عملة PEPU خلال اكتتابها رهن ممتلكاتهم منها فور شرائها والاستمتاع بتلقي عوائد رهنِها المغرية والبالغة حالياً 143% سنوياً، علماً بأن هذه النسبة ستقل مع ازدياد أعداد المشاركين في مجمّع الرهن.



https://x.com/pepe_unchained/status/1836375172947022159?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1836375195785007225%7Ctwgr%5E20cadee1d053f1d73990c8c43a57cb2db5c040bb%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Freadwrite.com%2F3-top-icos-poised-for-big-gains-at-launch-pepe-unchained-memebet-and-crypto-all-stars%2F

فمع تصاعد أجواء الحماسة المحيطة باكتتاب العملة وانتشار شائعاتٍ حول إدراجها في منصات تداولٍ رئيسية، يتسابق المستثمرون حالياً للانضمام إلى ركب مشروع Pepe Unchained، خاصّةً بعد أن لفتت إمكاناته انتباه كبار المستثمرين، ليبادر بعضهم إلى شراء كمياتٍ كبيرة من عملة PEPU.



ويمكن للمهتمين بعملة PEPU الانضمام إلى اكتتابها بزيارة الموقع الرسمي للمشروع وربط محافظهم بواجهة الاكتتاب؛ ومن ثمَّ شراؤها باستخدام عملات إيثيريوم (ETH) أو تيثر (USDT) أو بينانس (BNB)، كما يمكنهم شراؤها بالفيزا والماستركارد.



>>> لزيارة موقع pepeunchained.com والمشاركة في اكتتاب عملة PEPU اضغط هنا <<<



عملة Memebet (ذات الرمز MEMEBET)

يبرز اكتتاب Memebet (ذات الرمز MEMEBET) -العملة الأساسية لأولى منصات مراهنات الكازينو باستخدام عملات الميم على الويب الثالث (Web3)- كأكثر اكتتابات العملات الرقمية الجديدة تميُّزاً في قطاع التمويل القائم على المراهنات (GambleFi)، حيث يتهافت صغار المستثمرين على اقتناص هذه الفرصة الواعدة ذات القيمة السوقية المتواضعة، خاصّةً بعد تجاوز حصيلة اكتتابها منذ إطلاقه الأسبوع الماضي علامة 300,000$، وبعد مبادرة الحيتان بالانضمام مبكراً لهذا الاكتتاب من أجل الاستفادة من سعرها المخفّض.



ويسمح Casino Memebet على تطبيق تيليجرام بالمراهنة عن طريق استخدام عملات الميم عبرَ باقةٍ متنوّعةٍ من ألعاب الكازينو؛ فوجودُ أكثر من 900 مليون مستخدم لمنصة المراسلات هذه يتيح للكازينو الوصول إلى قاعدة جماهيريةٍ ضخمة، ويمكن للمستخدمين الانضمام إلى الكازينو خلال بضع ثوانٍ كونه لا يتطلب المرور بمتطلبات التحقق من الهوية.



جديرٌ بالذكر أن MEMEBET هي العملة الأساسية لمنصة Memebet Casino وعماد نظامها التقني، فهي تتيح لمالكيها ومستخدميها الوصول إلى مزايا متنوعةٍ كالتأهل لحملات التوزيع المجاني وتلقي المكافآت الخاصة بنخبة اللاعبين فضلاً عن صندوق هدايا يزخر بمكافآتٍ ملموسةٍ وجوائز رائعةٍ ضمن الكازينو، حيث يستعد المشروع لتوزيع 400 مليون عملة MEMEBET مجاناً على أعضاء مجتمعه، وبمقدور المستخدمين التأهل للمشاركة فيه عن طريق شراء قدر من عملة MEMEBET وانتظار إطلاق الكازينو والبدء باللعب ووضع الرهانات لتلقي نصيب منه.



ووفقاً لما سبق، يمكنكم شراء عملة MEMEBET بسعر الاكتتاب البالغ 0.0254$ عن طريق زيارة موقع المشروع وربط محافظكم -كمحفظتي ميتاماسك (MetaMask) وBest Wallet- بواجهته؛ ويمكن الدفع باستخدام عملات إيثيريوم (ETH) وتيثر (USDT) وبينانس (BNB) وبوليماث (POLY)، كما يمكنكم شراؤها باستخدام الفيزا والماستر كارد، وستتلقون الكمية المشتراة بشكلٍ فوري عند الدفع عبر شبكة معاملات إيثيريوم فقط (باستخدام عملتي ETH وUSDT) أو بالفيزا والماستر كارد.



يُذكر أخيراً خضوعُ العقد الذكي للعملة إلى تدقيق شاملٍ من قبل فريق Coinsult دون اكتشاف أيّ مشكلاتٍ تدعو للقلق في برمجيته؛ كما أصبح مشروع Memebet راعياً إقليمياً لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم في إنجازٍ مهم يقوم به مشروع كريبتو حديث الولادة، ما يُعَد دلالةً على سعي المشروع لاكتساب الشهرة وريادة القطاع.



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عملة Crypto All-Stars (ذات الرمز STARS)

نجَح مشروع Crypto All-Stars -وهو منصةٌ جديدةٌ لرهن عملات الميم على بلوكتشين إيثيريوم- مؤخراً بجمع أكثر من 1.5 مليون دولار خلال اكتتاب عملته STARS، وبإمكان أوائل المستثمرين شراؤها مقابل 0.0014652$ والدفع باستخدام إحدى عملات ETH وBNB وUSDT أو بالفيزا والماستركارد.



وتتمثل الميزة الرئيسية للمنصة في بروتوكول الرهن الفريد MemeVault، والذي يتيح للمستثمرين رهنُ ممتلكاتهم من أبرزعملات الميم، كعملات دوجكوين (DOGE)، شيبا إينو (SHIB)، بيبي (PEPE) وتيربو (TURBO) بسهولةٍ في مكانٍ واحد، لتسهّل عليهم رهن مختلف العملات دون الحاجة لإدارة عدّة محافظ. ومن خلال رهن عملاتهم عبر المنصة باستخدام هذه الآلية، يمكن للمستثمرين تلقي عوائد من عملة STARS، والتي يوفر امتلاكها مضاعفة عوائد الرهن بمقدار يصِل إلى 3 أضعافٍ مقارنةً بآليات الرهن التقليدية.



ونظراً لعمل منصة Crypto All-Stars وفق معيار ERC-1155، فإنّها تدعم مجموعةً متنوعةً من عملات الميم القائمة على شبكات بلوكتشين متعددة كإيثيريوم وسولانا، وقد خضعت المنصة لعمليات تدقيق أمنيةٍ شاملةٍ من قبل فريقي Coinsult وSolidProof لطمأنة المستثمرين الراغبين برهن أصولهم الرقمية.



ولعلَّ أحد أبرز المزايا الرئيسية لاكتتاب عملة STARS هي إتاحته إمكانية الرهن الفوري، فبإمكان المستثمرين حالياً كسب عائد سنوي بنسبةٍ مغريةٍ تبلغ 995%، علماً بأن هذا العائد قد يقل بزيادة أعداد المشاركين في مجمّع الرهن الذي يضم 739 مليون عملة STARS حتى الآن.



كذلك يعتزم الفريق إدراج عملة STARS في منصة تداول لامركزية (DEXs) على بلوكتشين إيثيريوم بمجرّد انتهاء الاكتتاب، وذلك حتى يتمكن أوائل المستثمرين من تداولها. وتشمل المرحلة التالية الإطلاق الرسمي لآلية الرهن MemeVault، يليها احتمال إدراج العملة في منصات تداول مركزية (CEXs) إضافةً لإطلاق حملاتٍ تسويقيةٍ موسعةٍ وفقاً لخارطة طريق المشروع.



يُشار أخيراً إلى أن المشروع يثق كثيراً بإمكانات عملته ويضع خططاً مستقبليّةً واضحةً، وتعكس القائمة المتزايدة من عملات الميم المتاحة للرهن عبر بروتوكول MemeVault إستراتيجيةً قويةً وتوجّهاً واضحاً يدلان على قابليته الهائلة للنموّ والنجاح.



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