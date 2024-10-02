توقعات سعر عملة بيتكوين وهل يمكنه بلوغ علامة 65,000$ بنهاية الأسبوع؟

يبدو أن المزاج العام في أسواق الكريبتو ما يزال إيجابياً مع تجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مجدداً عتبة 60,000$، قبل أن يتراجَع لما دون دون 59,000$ بعد يوم واحد، وكان هذا الارتفاع متوقعاً بعض الشيء نظراً لتلاشي العوائق التي حالت دون حدوثه مؤخراً بشكلٍ تدريجي، فيما لا يزال طريق العودة إلى خطوط الدعم السابقة منذ عدة أشهر طويلاً.

ونظراً لبدء دورة خفض معدلات الفائدة داخل الولايات المتحدة، يُرجَّح أن يستمرَّ السوق بالتحسّن، ما قد يمهد الطريق لموجة ارتفاعاتٍ قد تمتد إلى نهاية العام، ويُسهّل إمكانية بلوغ قيمة عملة BTC علامة 65,000$ بحلول الأسبوع المقبل، ولكنَّ تركيز المستثمرين بقي منصبّاً على العملات الرقمية الناشئة من أمثال Pepe Unchained (PEPU)، Crypto All-Stars وMemebet (ذات الرمز MEMEBET) وسط ترقّب استقرار أوضاع بيتكوين.



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هل يعتبر خفض معدل الفائدة محفزاً للسوق؟

يُرجّح أن يلعب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم أمس بخفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (0.5%) دوراً محورياً في أداء أسواق الكريبتو، فمنذ أن تراجع معدل التضخم لما دون المتوقع، ازدادت التوقعات بشأن خفض معدلات الفائدة، وهو ما قد يؤثر كثيراً على مستقبل العملات الرقمية.



فبعد قرار الفيدرالي خفضَ معدل الفائدة بنسبة 0.5% مساء الأمس، قد يكون لذلك أثره الإيجابي على انتعاش أسواق الكريبتو ودفع سعر بيتكوين لبلوغ 65,000$ أو يزيد، فكثيراً ما ارتفع سعر عملة BTC بعد خفض معدلات الفائدة في السابق، لذا فإن سيناريو انتعاشتها مرجّحٌ للغاية، خاصّةً وأن خفض معدلات الفائدة غالباً ما يشكل محفزاً لانطلاق السوق الصاعدة، وقد يكون الوضع مشابهاً هذه المرة أيضاً. وبرغم أن هذا الخفض وحده لا يمكنه دفع سعرها لبلوغ علامة 100,000$، يعتقد بعض الخبراء أنّ توالي الأحداث الإيجابية قد يُمكّن سعرَها من الارتفاع كثيراً قبل نهاية العام الجاري 2024.



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هل يمكن لسعر بيتكوين بلوغ علامة 100,000$ هذا العام؟

رغم أنّه من غير المرجّح أن يختبر سعر بيتكوين حاجز 100,000$ بحلول نهاية العام، فإنه يبقى أحد السيناريوهات المحتملة مستقبلاً، فقد أظهرت أنماط التحركات السعرية السابقة إمكانية حدوث ارتفاعاتٍ ضمن نطاق 10-30% خلال شهر واحد فقط إذا اكتسبت التحركات الزخم الكافي، وإذا ما استمرَّ خفض معدلات الفائدة، فإن هذا السيناريو يصبح مُمكن التحقيق.



على صعيد متصلٍ، ومع وصول سعر عملة BTC إلى علامة 65,000$ خلال أيلول/سبتمبر الجاري، فإن احتمالية تسجيله مستوياتٍ عليا جديدة خلال تشرين الأول/أكتوبر ستصبح مرجَّحة للغاية، لا سيّما وأنه يُطلق على هذا الشهر -في أوساط الكريبتو- اسم “Uptober" نظراً لما حققته العملات الرقمية من مكاسبَ هائلةٍ خلاله على مدار السنوات السابقة. ومع ترقب مجيء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر، فقد تحظى أسواق الكريبتو بدعم إضافيّ حال فوز دونالد ترامب بمنصب الرئاسة، ما قد يدفع بقيمة عملة BTC لتخطي حاجز 100,000$ هذا العام. حتى ذلك الحين، تبقى عملات المشاريع الناشئة -مثل Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) وCrypto All-Stars (ذات الرمز STARS) وMemebet (ذات الرمز MEMEBET)- من بين أفضل الخيارات الاستثمارية لتعظيم الأرباح.





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Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU): أولى عملات الميم الموفرة لشبكة طبقة ثانية خاصة بها





نجح اكتتاب Pepe Unchained بخطف الأضواء كأحد أكثر الاكتتابات الجديدة إثارةً هذا العام، خاصّةً بعد نجاحه بجمع أكثر من 13.5 مليون دولار واقتراب حصيلته من بلوغ 14 مليون دولار. وقد لفتت عملة مشروع Pepe Unchained انتباه الكثيرين باعتبارها العملة الأساسية لأول حلول توسّع بلوكتشين إيثيريوم من الطبقة الثانية في فئة عملات الميم، فضلاً عن تمتّعها بإمكانات نموٍّ هائلةٍ بفضل تصميمها المُبتكر المستوحى من شخصية الضفدع بيبي الشهيرة؛ كما أن مشروعها يوفر عوائد رهن سخيةً بنسبةٍ تتجاوز 150% سنوياً، الأمر الذي يوفر حافزاً إضافياً لتشجيع المستخدمين على الانضمام إلى مجتمع Pepe Unchained المتنامي.



يُذكر أن شبكة Pepe Unchained تم تصميمها لمعالجة المعاملات بشكلٍ أسرَع بـ 100 مرّة مقارنةً بشبكة معاملات إيثيريوم وبتكلفةٍ زهيدة، لذا يُعَد اكتتاب Pepe Unchained أحد أفضل اكتتابات عملات الميم لعام 2024. وفي حال تواصل البيع المكثف لعملته PEPU خلال الاكتتاب، فيحتمل تجاوز حصيلته عتبة الـ 20 مليون دولار قبل انتهائه، ما يُعَد إنجازاً مذهلاً يقوم به طرحٌ أولي (ICO) لعملة ميم جديدة.



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Crypto All-Stars (ذات الرمز STARS): منصة رهن مثيرة لعملات ميم متعددة ستقلب الأوضاع





حقق مشروع Crypto All-Stars نجاحاً لافتاً في أوساط الكريبتو بفضل آلية الرهن متعددة العملات عبرَ منصته، ومن المنتظر أن يقلب موازين قطاع عملات الميم بأكمله. فقد نجح اكتتاب عملة المشروع بجمع ما يزيد على 1.3 مليون دولار خلال الأسابيع الأولى على إطلاقه، ولا يبدو أن هذا النجاح سيتوقف قريباً، إذ يتنامى زخم المشروع بشكلٍ متزايد وسط تهافت المستثمرين على الانضمام إلى مجتمعه قبل الانفجار السعري المنتظر لعملته STARS.



ويتطلع مشروع Crypto All-Stars لإكساب عملات الميم استخداماتٍ عمليةً جديدةً عبر بروتوكول الرهن الخاص بمنصته المسمّى MemeVault، والذي يسمح للمستثمرين برهن ممتلكاتهم من 12 عملة ميم شهيرة وكسب عوائد هائلة؛ حيث تُعد MemeVault بوابةً مركزيةً تتيح للمستخدمين رهنَ ما بحوزتهم من عملات دوجكوين (Dogecoin-DOGE)، بيبي (Pepecoin-PEPE)، شيبا إينو، Brett وغيرها من أبرز عملات الميم، وتلقي عوائد ضخمة من عملته الأساسية (STARS) المتوفرة حالياً بسعر 0.0014477$ خلال اكتتابها الذي انطلق منذ أسبوعين. ويتضمّن الاكتتاب 50 مرحلةً سيرتفع السعر بتواليها، لذا يجدر بكم التحرك سريعاً لشرائها بسعرها المخفض الحالي قبل ارتفاعه.



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Memebet Token (ذات الرمز MEMEBET): كازينو عملات الميم الأول من نوعه على الإطلاق





ثمّة مشروع كريبتو مميزٌ آخر يتطلع لإحداث ثورة في قطاع المراهنة باستخدام العملات الرقمية وهو Memebet Token (ذات الرمز MEMEBET)، المُوفّرُ لأول كازينو مراهناتٍ مخصصٍ لعملات الميم، حيث يتيح للمستخدمين لعب آلاف ألعاب الكازينو ووضع رهاناتٍ من عملات الميم لكسب مكافآتٍ مجزيةٍ من العملة الأساسيّة لمنصته (MEMEBET) عند فوزهم، والتي تم إطلاق طرحها الأولي (ICO) قبل بضعة أيام، لينجَح سريعاً بجمع تمويلٍ بقيمة 240,000$ في وقتٍ قياسي.



من جهةٍ أخرى، يَعِد مشروع Memebet Casino بإحداث تغييراتٍ جذريةٍ في قطاع المراهنات عبر الإنترنت كأول كازينو مخصّصٍ لعملات الميم، حيث يسمح للاعبين بوضع رهاناتٍ ممّا بحوزتهم من عملاتٍ كعملات دوجكوين (DOGE)، بيبي (PEPE)، شيبا إينو (SHIB)، فلوكي (FLOKI) وغيرها والاستمتاع بآلاف الألعاب المتاحة عبر متصفح الويب أو تطبيق تيليجرام. كذلك تم تصميم Memebet Casino بما يتماشى مع ثقافة عملات الميم، حيث يضم شخصياتٍ شهيرةً متنوّعةً تظهر في جميع أنحاء الموقع والألعاب المتاحة.



وتم بناء منصة المشروع على بلوكتشين إيثيريوم بغرض توفير بيئة ألعاب تتسم بالأمان والشفافية والنزاهة، كما أن توافقها مع تطبيق تيليجرام يُلغي الحاجة لعملية تسجيل الدخول أو اتباع سياسة التعرّف على هوية العملاء (KYC)، ما يجعله أحد أسهل كازينوهات الكريبتو وصولاً.



أخيراً، يبلغ المعروض الكلي لعملة MEMEBET ما مقداره 2 مليار عملة، تم تخصيص 70% منه للبيع خلال اكتتابها الجاري حالياً، ما يؤهلها لأن تصبح إحدى أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة خلال دورة السوق الصاعدة الحالية، فلا تفوّتوها!



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ملخص ختامي

بعد خفض معدلات الفائدة بنسبة 0.5% وما قد يترتب عليه من تحوّلٍ في اتجاهات السوق ومعاودة انطلاق دورته الصاعدة، يُرجّح أن تشهد تقلبات سعر بيتكوين الهابطة استقراراً، وإذا ما أصبحت أوضاع السوق مواتيةً خلال الأشهر المقبلة، فقد يلامس سعرها حاجز 100,000$.



من جانب آخر، يبقى أثر دورة خفض معدلات الفائدة على السوق غير مؤكد، لذا فقد يكون الاستثمار بعملات الميم الناشئة -وفي مقدمتها: Pepe Unchained (PEPU)، Crypto All-Stars (ذات الرمز STARS) وMemebet (ذات الرمز MEMEBET)- خياراً يمكنه توفير عوائد مجزيةٍ بغض النظر عن الوضع الذي ستؤول إليه سوق بيتكوين.