منصة Binance تعلن عن إدراج عملات NEIRO وBABYDOGE وTURBO، فهل تُعد Pepe Unchained عملة الميم المرشحة التالية؟

عادت منصة بينانس (Binance) مجدّداً إلى عالم عملات الميم من خلال إضافة عملات NEIRO، BABYDOGE وTURBO إلى قائمة التداول الخاصّة بها. وفيما يتسابق المستثمرون لتوقّع العملة التالية التي ستحظى بشرف الانضمام إلى هذه القائمة المرموقة، يُرجّح الكثيرون أن تكون Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) هي المُرشح الأقرب لذلك.



بينانس ترحب بثلاث عملات ميم بارزة

أعلنت منصة بينانس عبر حسابها الرسمي على منصة X (تويتر سابقاً) صباح الأمس عن إدراج عملات Neiro (ذات الرمز NEIRO) وBaby Doge Coin (ذات الرمز BABYDOGE) وTurbo (ذات الرمز TURBO) ضمن قائمة الأصول الجديدة، حيث تم تفعيل تداولها عبر المنصة بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت العالمي المنسق في ذات اليوم.





جديرٌ بالذكر أن المستثمرين أتيحَ لهم إيداعُ عملاتهم قبل ساعةٍ من بدء التداول استعداداً لانطلاق أنشطة تداولها عبر المنصة، ولكن ما هي عملات الميم الثلاث هذه؟ أولاً، عملة NEIRO التي يدّعي مطوّروها أنها "وريثة دوجكوين"، وتحمل شعار كلب تبنّته نفس السيدة المالكة للكلب -المسمّى Kabosu- الذي استوحى منه مطورو دوجكوين (DOGE) شعارها. ثانياً، TURBO وهي عملة ميم صُمّمت بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأظهرت أداءً قوياً في عام 2024.





أخيراً، تأتي عملة BABYDOGE التي أنشأها عشاق مجتمع دوجكوين بهدف نشر الوعي حول رعاية الحيوانات. وبرغم أن هذه العملات ليست بجديدة، إلا أن منصة بينانس (Binance) تُدرك المخاطر المحيطة بها، فوضعت وسم "Seed Tag" للفت انتباه المستثمرين إلى أن هذه العملات قد تكون متقلبة السعر، ما يجبرهم على اجتياز اختبارٍ كلّ 90 يوماً من أجل مواصلة تداولها.



سوق عملات الميم ينتعش بعد إدراجات بينانس

جاء إعلان منصة بينانس بالتزامن مع بدء ظهور مؤشراتٍ على انتعاش سوق عملات الميم بشكلٍ عام، فقد سجّلت معظم عملاته الرائدة مكاسبَ خلال الـ 24 ساعةً الماضية، وتصدّرت الأسماء الكبيرة مثل PEPE وWIF المشهد بزيادةٍ تفوق 2%، بينما ارتفعت قيمة عملة DOG بنسبة 12%، وسجّلت عملتا NEIRO وBABYDOGE -المُدرجتان حديثاً على بينانس- مكاسبَ تزيد على 10%، مع وجود بعض الاستثناءات، كانخفاض سعر عملتي DOGE وBONK بنسبةٍ تقارب 1%.



غير أن الصورة العامة ما تزال إيجابية، حيث قفزت أحجام التداول الفوري لتبلغ 3.5 مليار دولار منذ الأمس، وفيما كانت الأوضاع تبدو غيرَ مشجعةٍ خلال الأسبوع الماضي، قد تمثل هذه الزيادة المفاجئة في النشاط بدايةً لانتعاشٍ شامل، إذ بدأت حساباتٌ شهيرةٌ على منصة X -مثل BSC Gems Alert- بتوقع العملات التي قد تُدرجها منصة بينانس في قائمتها مستقبلاً.



وفي ظل أيّ ظروفٍ صاعدة، من المرجّح أن تقوم منصات التداول الرائدة بإدراج عملات ميم جديدة. وإذا ما استمرَّ هذا الاتجاه، فقد نرى المزيد من عملات الميم مدرجةً في منصات تداول رئيسيةٍ كمنصة بينانس.



هل تُعد عملة حل الطبقة الثانية Pepe Unchained المرشح التالي للإدراج في منصة بينانس؟

برزت Pepe Unchained كإحدى العملات المرشحة للإدراج في منصة بينانس؛ فبفضل أداء اكتتابها القوي وخطط مشروعها لتطوير شبكة بلوكتشين جديدة من الطبقة الثانية، ويتوقع الكثيرون أن تكون PEPU ضمن العملات المرشحة للإدراج في كبريات منصات التداول المركزية بحلول نهاية العام، خاصّةً وأنّ فريق المشروع يُخطط لإنشاء شبكة بلوكتشين مخصّصةٍ لعملات الميم.





يُذكر أنه سيتم تطوير شبكة البلوكتشين هذه -المسمّاة "Pepe Chain"- على بلوكتشين إيثيريوم لتوفير معاملاتٍ أسرَع بتكلفةٍ أقل. وتبعاً للورقة البيضاء لمشروع Pepe Unchained، ستكون Pepe Chain أسرَع بما يصل إلى 100 ضعفٍ مقارنةً بشبكة معاملات إيثيريوم، وهي إستراتيجيةٌ تتوافق كثيراً مع اهتمام منصة بينانس بالعملات التي توفّر استخداماتٍ عملية.



كما أنَّ نجاح اكتتاب PEPU بجمع أكثر من 13.5 مليون دولار يعكس الإقبال الواسع لصغار المستثمرين على عملة المشروع المتاحة للشراء حالياً بسعر 0.0097284$، فقد كان هذا السعر المخفّض من بين أبرز نقاط قوة مشروع Pepe Unchained، حيث تم تنظيم الاكتتاب على مراحل حتى يتمتع أوائل مستثمري العملة بأقلِّ الأسعار الممكنة.



ويُعتبر مجتمع Pepe Unchained المتنامي عاملاً إضافياً يعزز من فرص إدراج عملة PEPU في منصة بينانس، حيث يضم المشروع حالياً ما يزيد على 22,000 متابع على منصتي X وتيليجرام. وفيما لم يُحسَم أمر إدراج العملة في منصة بينانس بعد، فإن رؤية مشروعها المستقبلية القائمة على تطوير حل توسع جديد من الطبقة الثانية والنجاح المبكر لاكتتابها يضعها في دائرة المنافسة.



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