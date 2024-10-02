اكتتاب Pepe Unchained يجمع 13.5 مليون دولار، وخبير يشير إلى مدى تأثير حدث كهذا على مالكي عملة PEPE

قام المحلل Crypto Zeus بمراجعة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) مشيراً إلى مزاياها المشابهة لعملة بيبي (PEPE) واستخداماتها الوظيفية المُحسّنة وبروزها كبديلٍ ملائم لها، بعد نجاح عملة PEPE بلفت أنظار المستثمرين إلى عملات الميم واستعراض قدرتها على توفير مكاسبَ هائلةٍ رغم قيمتها السوقية المتواضعة عند إطلاقها.



وتم إطلاق عملة PEPE العام الماضي لتُصبح سريعاً إحدى أنجح عملات الميم بفضل قفزاتها السعرية المتتالية، ولكنّها تعاني حالياً في محاولتها الاحتفاظ بمكانتها الجديدة كغالبية عملات هذه الفئة، ما دفع المستثمرين حالياً للبحث عن فرص يُمكنها توفير عوائد مشابهةٍ وسط تراجع الزخم المحيط بعملة PEPE مؤخراً. لذا وعبر هذه المقالة، سنستكشف معاً دواعي توصية خبراءَ كُثر ببدائل لعملة PEPE للاستمرار بتنمية الاستثمارات ومضاعفة الأرباح، ولعلَّ أبرزها حالياً Pepe Unchained.



مقومات حل الطبقة الثانية لمشروع Pepe Unchained التي تؤهله ليصبح لاعباً كبيراً في مجال تداول عملات الميم

يُعتبر Pepe Unchained مشروعاً لشبكةٍ تمثل حل طبقة ثانية لإيثيريوم (Ethereum) تم تصميمها لتمييز عملتها الأساسية (PEPU) عن بقية عملات الميم، وذلك من خلال قدرتها على معالجة مشكلات حلول الطبقة الأولى الشائعة كبطء معاملاتها وارتفاع تكلفتها، ما يعيق إمكانية استخدام شبكة معاملات إيثيريوم في تداول عملات الميم، إذ يمكن لهذه الشبكة معالجة 15 معاملةً فقط في الثانية، ما يَحول دون استخدامها في التداول المتكرّر ويحدّ من إمكانية توليد أرباح.



لذا فقد بادر مشروع Pepe Unchained إلى تطوير شبكة توسّع جديدة من الطبقة الثانية لتخطي هذه العقبات عن طريق تجميع المعاملات وتسويتها على شبكة معاملات إيثيريوم كمعاملةٍ واحدة؛ وتسمح هذه المقاربة بإنجاز التحويلات بسرعةٍ تزيد بـ 100 ضعفٍ مقارنةً بإيثيريوم وبتكلفةٍ زهيدة. لذا، فهيَ حلٌّ يمكنه توفير ساحةٍ مجمّعةٍ لتداول عملات الميم متزايدة الشعبية باستمرار، ويمكن للمطورين استغلال آلة إيثيريوم الافتراضية (EVM) لإنشاء باقةٍ متنوّعةٍ من التطبيقات اللامركزية (dApps) وتوفير نظام تقنيّ متكاملٍ لعملة PEPE.



فبفضل شبكتها التي تمثل حل توسع من الطبقة الثانية، تستعد Pepe Unchained لمنافسة حلول الطبقة الثانية الشهيرة، كشبكات بوليجون (Polygon)، أربتيروم (Arbitrum) وأوبتيميزم (Optimism)، والتي تتجاوز القيمة السوقية لكلٍّ منها مليار دولار، في تأكيد على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها Pepe Unchained فور الإطلاق الكامل لشبكتها الجديدة.



اكتتاب Pepe Unchained يجمع 13.5 مليون دولار، فما سبب إقبال الحيتان والمستثمرين على المشروع؟

تسبَّب مشروع Pepe Unchained بتوليد ضجةٍ كبيرة خلال اكتتاب عملته الواعدة (PEPU) -والتي تُباع حالياً بسعر 0.0097284$- ونجَحَ بجمع تمويلٍ بقيمةٍ فاقت مليون دولار خلال 10 أيام، لتتجاوز حصيلته الإجمالية -وقت كتابة المقال- علامة 13.5 مليون دولار. ويُمكن للمستثمرين شراء عملته خلاله مقابل عملات إيثيريوم (ETH)، تيثر (USDT) إضافةً لعملة بينانس (Binance Coin-BNB) أو بالفيزا والماستر كارد.



ويضم الاكتتاب عدة مراحل يتزايد سعر عملة PEPEU خلاله بتواليها، حيث خصّصت 20% من معروضها الكلي البالغ 8 مليار عملة للبيع خلال هذا الاكتتاب. ويُخطط المطوّرون لإدراجها في منصة تداولٍ لامركزية (DEX) بمجرّد انتهاء الاكتتاب الذي لم يُحدّد تاريخه بعد، كما تم تخصيص 10% من معروض PEPU لتوفير السيولة على المنصات اللامركزية، كما جذبَت العملة مؤخراً اهتمام حيتان الكريبتو (كبار المستثمرين) بالتزامن مع عمليات شراءٍ كبيرة من قبلهم.



من جانب آخر، شملت إحدى هذه المعاملات شراء عملات PEPU بقيمة 23.4 ETH (ما يعادل 54,080.40$)، فيما بادر حوتٌ آخر إلى شراء كميةٍ أخرى بقيمة 10.8 ETH (مايعادل 24,970.51$). ويُعتبر نشاط الحيتان من هذا النوع مؤشراً إيجابياً لإمكانيات نموّ المشروع، والذي يوفر عائد رهن مجزياً من عملته تصل نسبتها إلى 153%، ما يمكنه توفير ظروفٍ ملائمةٍ لاستقرار السعر بفضل تقليص معروضها المتداول، وسط مبادرة المشترين إلى رهن 1.04 مليار عملة PEPU، ما يعكس مدى الاهتمام الواسع بالمشروع.



يُشار أخيراً إلى أن Pepe Unchained تمثل تطوراً ملحوظاً لقطاع عملات الميم نظراً لتوفيرها آلية رهنٍ مُغريةً، إضافةً لنشاط الحيتان المتزايد الذي يُساهم بتعزيز مصداقيتها وزخمَها والتفاؤل بأدائها الجيد عقب انتهاء الاكتتاب. ويُمكنكم متابعة آخر مستجدات المشروع عن طريق متابعة حساباته على منصتي X (تويتر سابقاً) وتيليجرام، والمشاركة في اكتتاب عملة PEPU من خلال زيارة موقع pepeunchained.com.