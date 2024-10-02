اكتتاب عملة الكازينو الأول من نوعه لعملات الميم Memebet يجمع 230,000$ ويكشف عن توزيع مجاني مثير

على الرغم من أنّ قطاع المراهنات عبر الإنترنت يشتهر بضخامته، إلا أن مشروع Memebet Casino (ذات الرمز MEMEBET) الجديد جاء ليمنحه آفاقاً جديدةً بسعيه لاختراق قطاع عملات الميم المُقدَّرَة قيمته الإجمالية بنحو 40 مليار دولار. ونظراً لإقبال عشاق عملات الميم على المشاركة في المراهنات عالية المخاطر، يُعَد هذا المشروع خياراً مثالياً.



يأتي ذلك وسط مواصلة اكتتاب عملة MEMEBET -الجاري حالياً- تحقيق نجاح لافتٍ وجمعه تمويلاً مذهلاً بقيمة 230,000$، موفراً فرصةً مثاليةً للمستثمرين المهتمين بالمشروع لشراء عملته الأساسية بسعر مخفض، ودعم فريقه بالتمويل اللازم لتطوير منصة مراهناته.



فالمشروع يسعى لتوفير آلاف ألعاب الكازينو المباشرة وألعاب السلوتس (ماكينات القمار)، بالإضافة إلى تغطية أحداث المراهنات الرياضية، والتي تضمّ الجهات المنظمة لبطولاتٍ عريقةً كدوري المقاتلين المحترفين (PFL) والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA)، حرصاً منه على إرضاء جميع الأذواق.



مكافآت ضخمة بانتظار أوائل مستثمري عملة MEMEBET

حرصاً من فريق المشروع على استغلال كل دقيقة، فإنه يخطط لإطلاق أول إصدارات الكازينو قبل انتهاء اكتتاب عملته MEMEBET بالتزامن مع بداية الموسم الأول لحملة التوزيع المجاني، ويمكن للمستثمرين في هذا الاكتتاب المشاركة فيها عبر وضع رهاناتهم على منصة المشروع، وكلما ازدادت قيمة رهاناتهم، كلما ارتفعَ نصيبهم من مجمّع الجوائز، علماً بأنه ستكون هناك مواسم توزيع مجاني لاحقةٌ، تتزامن مع انطلاق ثاني مواسمه عقب إدراج عملة MEMEBET في منصات التداول.



من جانب آخر، يوفر Memebet Casino باقة حوافز متنوّعةً لتشجيع مستخدمي منصته أبرزها صناديق الهدايا (Lootboxes)، وهو الأول من نوعه في القطاع ويحتوي على جوائز رائعةٍ تشمل: رموزاً فريدةً غير قابلةٍ للاستبدال ((NFTs وقمصاناً موقعةً من لاعب الكرة الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي وجوائز نقدية، إلى جانب مكافآت الكازينو.



وهنا تجدر الإشارة إلى أن Memebet Casino أصبح الراعي الرسمي الإقليمي للمنتخب الوطني الأرجنتيني لكرة القدم، في إشارة إلى إمكانات المشروع الوليد الهائلة، كما أنها تدل على التزام فريقه برفع الوعي بعملته الواعدة، وحرصِهِ على إكسابها الرواج المناسب.



Memebet: كازينو لا يشترط التعرف على هوية العملاء ويوفر تطبيقاً على الويب وإصداراً مخصصاً للتيليجرام

يسهل الاستمتاع بألعاب Memebet Casino فور الوصول إلى منصته نظراً لعدم اشتراطه اتباع سياسة التعرف على هوية العملاء (KYC)، الأمر الذي يُسهّل على المستخدمين الاستمتاع بألعابه دون الدخول في عملية تسجيلٍ قد يستغرق أياماً. وسيُطلق المشروع أيضاً تطبيق ويب وإصداراً مخصصاً للتيليجرام، خاصّةً وأنّ كازينوهات المراهنات على تيليجرام تشتهر بسلاسة تجربة الاستخدام، ما سيُسهل عليكم عملية وضع الرهانات وكأنكم تُرسلون رسالةً نصية.

فتطبيق تيليجرام أصبح مؤخراً منارة التبني الجماعي للعملات الرقمية، حيث نجحت لعبة Hamster Kombat العاملة وفق آلية اللعب من أجل الكسب (P2E) باجتذاب أكثر من 200 مليون مستخدم من خلاله، وبلغت أعداد حاملي عملة الميم DOGS أرقاماً غير مسبوقةٍ بلغت 17 مليون محتفظٍ بها.





ويبقى أن نرى ما إذا كان Memebet Casino سينجح بتكرار تبنٍّ جماعيٍّ كهذا، غير أن تركيزه على مكافأة مجتمعه وسعيه لاختراق سوق عملات الميم يعزز من فرص نجاحه، كما أن مزجَه بين قطاعي عملات الميم ونظم التمويل القائم على المراهنات (GambleFi) الرائِجَين يؤهل عملته MEMEBET لجذب شريحةٍ ضخمةٍ من المستخدمين.





من جهةٍ أخرى، يعمل جمعُه بين المبادرات المجتمعية وجهود الرعاية على خلق مزايا فريدة على توفير عملته الأساسية (MEMEBET) لآفاق ارتفاع رحبة، فهي محور اهتمام المشروع وعماد نظامه التقني الموفّر لمزايا المكافآت الحصريّة، وفرص الربح الهائلة، والمشاركة في التوزيع المجانيّ، والانتساب لمجتمعات النخبة، وغير ذلك الكثير.



لذا، يُنتظر أن يرتفع سعر عملة MEMEBET مع توسّع قاعدة مستخدمي الكازينو، كما أشار المتداول الشهير ClayBro إلى أنها توفر "فرصةً مثاليةً لتحقيق مكاسبَ مذهلة"، وأضاف أنّ المشروع "يتيح لكم وضع رهاناتٍ ممّا بحوزتكم من عملات الميم وكسب عوائد مُضاعَفةٍ من خلال الاستمتاع بألعابه المثيرة"، وأكمل: "ستكونون من أوائل المستفيدين من هذا المشروع الواعد ومشتري عملته بأدنى سعر ممكنٍ لها والحاصلين على أعلى المكاسب المنتظرة".



بادروا إلى المشاركة في اكتتاب MEMEBET وشرائها بسعرها المخفّض الحالي

سيرتفع سعر عملة MEMEBET تدريجياً بتوالي مراحل اكتتابها، علماً بأنها تتوافر حالياً بسعر 0.0251$، والمُنتظر ارتفاعه خلال يوم واحد.



وبرغم أنها مبنيةٌ على بلوكتشين إيثيريوم، يمكن للمستثمرين شراؤها عبر بلوكتشين بينانس الذكية (BSC) وشبكة بوليجون (Polygon) لخفض رسوم الغاز، فيما يمكن لمن بادروا إلى شرائها على بلوكتشين إيثيريوم استلام أرصدتهم منها خلال فترة الاكتتاب واستخدامها في وضع رهاناتهم داخل الكازينو، علماً أنّه يمكنكم شراء عملة MEMEBET باستخدام عملات إيثيريوم (ETH) وبوليجون (MATIC) وتيثر (USDT) وعملة بينانس (BNB)، كما يمكنكم شراؤها بالفيزا والماستر كارد.





ولضمان أمان المشروع وموثوقيته، تم تدقيق العقد الذكي لعملته (MEMEBET) من قِبل Coinsult وثبتَ خلوُّه من أي مشكلاتٍ ما يزيل المخاوف المعتادة المتعلقة بالمشاريع الجديدة، كممارسات سحب البساط، أو افتقاره لعوامل الأمان، أو تعرّضه لأنشطةٍ احتيالية.



ولتبقوا على اطلاع دائم بأحدث مستجدات المشروع، سارعوا للانضمام إلى مجتمع Memebet Casino على منصة X وتطبيق تيليجرام، كما يمكنكم زيارة موقعه الرسمي وشراء عملته.



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