عملات ميم جديدة قد يتم إدراجها في منصة بينانس، لا تفوّتوا فرصة الاستثمار المبكّر فيها

لطالما كانت بينانس (Binance) منصة التداول التي تسعى جميع عملات الميم الجديدة لتأمين إدراجها فيها؛ وتعرّفوا على مزيد من المعلومات حول أفضل العملات التي قد يتم إدراجها قريباً في هذه المنصة الرائدة.

يُعَد الإدراج على منصة بينانس (Binance) إحدى اللحظات الحاسمة في دورة حياة أي عملة رقمية، حيث تتمتّع هذه المنصة بحجم تداولٍ يوميّ يتجاوز 76 مليار دولار، وتستقطب أكثر من 90 مليون مستخدم حول العالم، ما يجعلها أكبرَ منصةٍ من حيث حجم التداول.



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ومن المعروف أن الإدراج في هذه المنصة الشهيرة يقدم للعملة العديد من الفوائد، أهمّها إمكانية الوصول إلى جمهور أكبر وزيادة ثقة المستثمرين نظراً لأن بينانس معروفةٌ بأمانها وسمعتها، وقد أظهر تحليلٌ جرى في عام 2023 أن الإدراج في بينانس (Binance) يرفع سعرَ العملات بنسبة 41%.



فالإدراج في Binance يمنح المشاريعَ الجديدة المزيدَ من الاهتمام ويزيد من فرص رواجها وبناء مجتمع موالٍ لها على المدى الطويل.



وفي كل الأحوال، لا تحظى كل المشاريع بفرصةٍ للإدراج في Binance، وفيما يلي بعضٌ من عملات الميم الجديدة المتوقّع إدراجُها في هذه المنصة بفضل ميزاتها الفريدة والنتائج المتميزة لاكتتاباتها الجارية حالياً.



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أفضل عملات الميم الجديدة المتوقع إدراجُها في منصة بينانس



● عملة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU)

● عملة Crypto All-Stars (ذات الرمز STARS)

● عملة Memebet Casino (ذات الرمز MEMEBET)

● عملة MoonBag (ذات الرمز MBAG)



وإليكم المزيد من المعلومات عنها.



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عملة Pepe Unchained - أفضل عملة ميم جديدة يُنتظر إدراجُها في منصة بينانس

المشروع الأول في قائمتنا هذه -والذي ربّما يحظى بأعلى فرصةٍ للإدراج في Binance- هو أحدث مشروع عملةٍ مستوحاة من الضفدع بيبي (Pepe). ومع ذلك، فإن Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) يذهب خطوةً أبعد في ميزاته بهدف تحرير Pepe من حلّ الطبقة الأولى. وكنسخةٍ مُحسّنةٍ من Pepe، تمتلك هذه العملة الجديدة أول حل طبقة ثانية (Layer-2) لـ Pepe يشمل بعض الميزات الرئيسية مثل تحسين سرعة الشبكة واختصار زمن معالجة المعاملات وزيادة الأمان.



وترتبط بلوكتشين Pepe Unchained مع بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum)، ما يوفر الوصول إلى متصفّح بلوكتشين مخصّصٍ يتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع المعاملات على الشبكة، وهو أمرٌ مهمٌ جداً لأنه يوفر الشفافية وإمكانية الوصول، وبالتالي يزيد من ثقة المستثمرين.



أخيراً، يقدم مشروع Pepe Unchained منصة رهن تتيح للمالكين الاحتفاظ بعملات PEPU الخاصّة بهم مقابل عوائد رهن سنويةٍ بنسبة 156% سيتم دفعها كمكافآتٍ خلال السنوات القادمة، ما يوفر للمستثمرين دخلاً دون عناء على المدى الطويل.



وقد جمع اكتتاب Pepe Unchained حتى الآن 13.4 مليون دولار. وبالنظر إلى هذا النجاح، أصبح بإمكان عملة Pepe Unchained أن تتحدّى أسماء كبيرةً من أمثال دوجكوين (Dogecoin) أو شيبا إينو (Shiba Inu) وتصبحَ العملة التالية التي يمكنها تحقيق مكاسب تبلغ 100 ضعف. وتجدر الإشارة إلى أن سعر عملة PEPU سيرتفع قريباً، لذا إن كنتم ترغبون في الاستثمار، فعليكم اغتنام الفرصة قبل الارتفاع السعري التالي.

لماذا يتوقع المراقبون إدراج عملة PEPU في منصة بينانس؟

● مشروع Pepe Unchained هو حل طبقة ثانية يوفر إمكانية التوسع والشفافية ومكافآت الرهن للمستثمرين.

● جمَع المشروع أكثر من 13 مليون دولار في أقل من شهرين.



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مشروع Crypto All-Stars: إدراج محتمل في بينانس لعملة تضاعف مكافآت المستثمرين

من المتوقع أن يُحدث مشروع Crypto All-Stars -الجدير هو الآخر بالإدراج في منصة Binance- تغييراً جذرياً في عالم عملات الميم، حيث يقدم أوّلَ منصة رهنٍ لعملات الميم MemeVault تجمَع هذا النوع من العملات تحت مظلةٍ واحدة، وتتيح MemeVault رهن عملات الميم لقاء كسب مكافآتٍ بعملة المشروع الأساسية STARS.



ويمكنكم مضاعفة مكافآتكم من خلال رهن عملات STARS للحصول على عائد سنوي بنسبة 1,190%؛ فرهنُ العملات يمثل أفضل طريقةٍ لتحقيق الأرباح من هذا المشروع.



لقد جمَع مشروع Crypto All-Stars تمويلاً تجاوز 1.2 مليون دولار؛ وتشير توقعات الأسعار إلى أن هذا المشروع يتمتع بإمكاناتٍ هائلةٍ تتراوح بين 7 أضعافٍ و8.4 ضعفاً خلال عام 2024. وفي حال كنتم ترغبون بالاستثمار في عملة الميم هذه، فهذا هو أفضل وقتٍ لذلك. وتقترب عملة مشروع Crypto All-Stars من زيادة أخرى في السعر خلال الاكتتاب، كما أنّ الاستثمار اليوم يعني عوائد استثماريةً أعلى ممّا ستكون عليه في المرحلة التالية من الاكتتاب.



لماذا يتوقع المراقبون إدراج عملة STARS في منصة بينانس؟

● توفر هذه العملة طريقةً أخرى لمالكي عملات الميم لكسب دخلٍ دون عناء.

● يمكن للمستثمرين مضاعفة عوائد الاستثمار ورهن عملات STARS للحصول على عائدٍ سنوي سخيّ.



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عملة Memebet Casino: إدراج محتمل في بينانس لجميع عشاق الكازينو

مشروع Memebet Casino هو أحدث عملة ميم جديدة من المتوقع إدراجُها في منصة بينانس. ويمكن لمالكي العملات المراهنة مباشرةً باستخدام عملات الميم على المنصّة؛ ويُعتبَر Memebet Casino المشروع الوحيد الذي يقدم ذلك، حيث يمكنكم الإيداع واللعب باستخدام عملات الميم المفضلة لديكم في الكازينو والحصول على مكافأة رهانٍ عبر آلية اللعب من أجل الكسب (P2E)، وتزداد أرباحكم من المكافآت والتوزيعات المجانية كلما لعبتم أكثر. يُمكنكم أيضاً الوصول إلى مكافآتٍ وتحدّياتٍ حصريةٍ، منها مكافآت اللعب من أجل الكسب (P2E) والتوزيعات المجانية وألعاب الكازينو المتنوّعة والرهانات الرياضية.



وبعد إطلاق اكتتابها بقليل تمكن من جمع 150,000$ على وجه السرعة، ويَعتقد المحللون أن عملة الميم الجديدة هذه تتمتع بإمكانات الارتفاع بمقدار 100 ضعفٍ، ويُمكن أن تحقق نجاحاتٍ تُضاهي عملة Rollbit.



وتمر عملة Memebet حالياً باكتتابها الذي جمَع أكثرَ من 220,000$ حتى الآن. وعند شراء MEMEBET على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum)، يمكنكم الحصول على العملات ونقلها إلى محافظكم استعداداً لإطلاق منصة Memebet Casino، حيث سيكون بإمكانكم البدء بالمراهنة فور إطلاق المنصة. في ذات السياق، وفي حال الرغبة بالانضمام إلى أوائل المستثمرين لتجربة هذه المزايا، عليكم المبادرة إلى شراء MEMEBET قبيل ارتفاع سعرها القادم.



لماذا يتوقع المراقبون إدراج عملة MEMEBET في منصة بينانس؟

● شهد البيع المسبق لـ Memebet Casino انطلاقةً قويةً، وجمَع بسرعةٍ أكثر من 200,000$.

● توفر عملة الميم الجديدة هذه للمستثمرين إمكانية الحصول على مكافآتٍ متنوّعة.

● يقدم Memebet Casino طريقةً جديدةً لتفاعل المستخدمين مع الأصول باعتباره أول مشروع يتيح للمستثمرين المراهنة مباشرةً باستخدام عملات الميم.



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مشروع MoonBag: أحدث إصدار لعملة ميم يهدف إلى تأمين الإدراج في بينانس

أثار الاكتتاب الأكثر روعةً هذا العام لعملة مشروع MoonBag (ذات الرمز MBAG) الكثيرَ من الاهتمام بإعلان الإدراج القادم. وعلى الرغم من أن اسم المنصة غير معروفٍ حتى الآن، إلا أننا نعلم أن الإدراج سيحدث في 16 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وقد بدأ المشروع بالتعاون مع CLS Global، وهي شركةٌ معروفةٌ تتعاون مع أفضل منصات الكريبتو، ما أثار التكهنات حول إمكانية إدراج MoonBag المحتمل في بينانس (Binance).



لكنْ وإلى جانب هذه الإثارة، تقدم MoonBag العديد من الأسباب الأخرى التي قد تدفعكم للاستثمار، إذ يتمتع المشروع بمجتمعٍ قويّ وتصميم ممتع وجذاب وخارطة طريقٍ واعدةٍ ترسم خططاً تشمل الجمع بين الاستخدامات الوظيفية في العالم الواقعي مع ميزاتٍ مبتكرة محتملةٍ، ما قد يجعل من MoonBag واحدةً من أفضل عملات الميم.



ويسجل اكتتاب المشروع أداءً مذهلاً بعد أن جمع أكثر من 4 مليون دولار، وقد نجح مشروع MoonBag بجذب هذا الاهتمام الوفير بسبب مبادرته الإستراتيجية لحرق 3.8 مليار عملة MBAG، ما أدى إلى زيادة قيمتها على الفور. وإذا ما صحّت التكهنات حول إدراج عملة MBAG على منصة بينانس، فقد تنمو قيمتها بشكلٍ كبير أيضاً. لذلك، إذا كنتم ترغبون بتحقيق عوائدَ كبيرة، فبادروا إلى شراء عملة MBAG الآن.



لماذا يتوقع المراقبون إدراج عملة MBAG في منصة بينانس؟

● تم تأكيد الإدراج الأول لهذا المشروع مُسبقاً، ومن المقرر أن يكون في 16 تشرين الأول/أكتوبر.

● يتمتع المشروع بخارطة طريق واعدة تكفل استدامة تفاعل المستثمرين معه.



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الخلاصة

تقدم مشاريع Pepe Unchained وCrypto All-Stars وMemebet Casino وMoonBag بعض أحدث عملات الميم الجديدة التي يُنتظر إدراجها في منصة بينانس (Binance).



وتتمتع هذه المشاريع بالمزايا اللازمة لإيصالها إلى تلك المنصة، بما في ذلك إمكاناتُها السعرية الهائلة وتوقعاتها الإيجابية واكتتاباتها الناجحة واستخداماتها طويلة الأجل ومكافآت الرهن. والأفضل من كل ذلك، إمكانية الاستثمار في هذه المشاريع بأقل الأسعار ومشاهدة عوائدكم الاستثمارية تنمو مع إدراجها في منصة بينانس (Binance).



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