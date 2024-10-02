نابلس تودع الشهيد ضياء دويكات في موكب مهيب

وطن: شيعت جماهير محافظة نابلس في موكب مهيب، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد ضياء هاني عبد الرحمن دويكات (25 عامًا) إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا بمشاركة واسعة من ممثلي الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية في محافظة نابلس، حيث توجه المشيعون إلى مخيم بلاطة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الشهيد قبل الصلاة عليه دفنه في مقبرة المخيم.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت استشهاد الشاب ضياء دويكات يوم أمس، بعد إصابته بجروح خطيرة في الفخذ والبطن خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة. ومع استشهاده، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 721 شهيدًا.