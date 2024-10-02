القوات المسلحة اليمنية تعلن قصف مواقع عسكرية للاحتلال بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس 5

وطن: أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع "تنفيذ القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفتْ مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس 5".

وقال سريع "تمكنت الصواريخ من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية."

واضاف سريع "إن القوات المسلحة اليمنية تبارك عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية ضد العدو الإسرائيلي وتؤكد استعدادها للمشاركة في أية عمليات عسكرية مشتركة ضد العدو الإسرائيلي انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني وردا على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد".

واكدت القوات المسلحة اليمنية أن "استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار وأنها لن تتردد بعون الله تعالى في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان".