وكالة "إرنا" الايرانية: سفن البحرية الأمريكية فشلت في اعتراض الصواريخ الإيرانية

وطن: قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية المنتشرة بمياه الشرق الأوسط فشلت في اعتراض وابل الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه "إسرائيل" يوم الثلاثاء.

وجاء في منشور الوكالة: "تشير الصور التي تظهر أعدادا هائلة من الصواريخ الباليستية التابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تضرب أهدافا في "إسرائيل" خلال عملية الوعد الصادق 2 مساء الثلاثاء، إلا أن سفن البحرية الأمريكية المنتشرة في مياه الشرق الأوسط لم تكن قادرة على اعتراض الصواريخ الإيرانية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال للصحفيين في البيت الأبيض عقب القصف الإيراني إن واشنطن دعمت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وأنها تجري اتصالات مع "إسرائيل" حول كيفية الرد على القصف.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بات رايدر إن سفن البحرية الأمريكية أطلقت ما يقرب من 12 صاروخا اعتراضيا ضد الصواريخ الإيرانية .

وأكد مصدر مطلع لوكالة فارس الإيرانية أن 80% من الصواريخ التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني على "إسرائيل" أصابت أهدافها.