حزب الله يعلن ايقاع قوة من جنود الاحتلال حاولت التسلل الى لبنان في كمين محكم

رام الله - وطن: اعلن حزب الله عن ايقاع قوة مشاة من جيش الاحتلال في كمين قرب الحدود.

وقال حزب الله في بيان له فجر اليوم ان مقاتليه تصدوا فجر الاربعاء لِقوة من مشاة جيش الاحتلال حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع.

وقالت وسائل إعلام عبرية فيما بعد ان الوحدة 669 في الجيش عملت على إخلاء الجرحى عند الحدود الشمالية مع لبنان.

وذكرت مصادر عبرية استقبال مستشفيا "رامبام" في حيفا و"زيف" في صفد جراء "حدث كثير الإصابات" في الشمال