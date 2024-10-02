عدوان إسرائيلي متجدد يستهدف عدة أحياء سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت

وطن: شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء، عدّة غارات استهدفت أحياء سكنية متفرقة في ضاحية بيروت الجنوبية

وطالت غارات الاحتلال الإسرائيلي: الرويس، الجاموس، العمروسية، الشويفات، الشياح، منطقة غاليري سمعان والحدث. بالإضافة إلى "حي الأميركان" على أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشهد منتصف الليلة عدة غارات إسرائيلية على مناطق لبنانية متفرقة في الجنوب، طالت: أرنون قضاء النبطية، مدينة النبطية، سنيا قضاء جزين، وغارة أخرى استهدفت مرتفعات الريحان قضاء جزين.

وقالت مصادر لبنانية إن مبنى في منطقة الشياح إنهار من جراء غارة إسرائيلية عنيفة استهدفته بصورة مباشرة.