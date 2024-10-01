"حرب الابادة" في اليوم 362.. ارتفاع عدد الضحايا وسط استمرار العدوان الإسرائيلي

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 362 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية"، مُرتكبًا مجازر مروعة ضد المدنيين، مما أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 41,638، والمصابين إلى 96,460 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر.

وزارة الصحة أعلنت هذه الحصيلة، فيما تشهد المنطقة توترات متصاعدة، حيث أطلقت إيران أكثر من 250 صاروخًا باليستيًا على الأراضي المحتلة خلال نصف ساعة.

من جهته، نفى حزب الله حدوث أي توغل إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، ردًا على إعلان إسرائيل عن عملية برية تستهدف بنية الحزب التحتية قرب الحدود. وفي هذا السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إقامة منطقة عسكرية مغلقة شمالي إسرائيل، وطالب بإخلاء مناطق في جنوب لبنان.

أما في قطاع غزة، فقد استمرت كتائب عز الدين القسام في تنفيذ عمليات ضد الاحتلال، بينما استشهد عدد من المدنيين جراء غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لـ "حرب الابادة" في يومها الـ362:

1:37| قائد الجيش الإيراني: لسنا دعاة حرب لكننا سندافع عن حقوقنا بقوة وسنفعل ذلك مستقبلا

-إذا ارتكب الكيان الصهيوني خطأ سنرد عليه بالمستوى المطلوب وبشكل مضاعف

-ضربنا أهدافا عسكرية لكن قد نضرب البنى التحتية وندمرها إذا ردت إسرائيل

-الهجوم حقق الردع المطلوب لإيران ونأمل أن يكون الكيان الصهيوني ومن يدعمه فهموا الرسالة

1:32|قوات الاحتلال تقتحم بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية وبيت لقيا غرب رام الله

1:30|جرافات إسرائيلية تهدم مباني وتجرف مساحات زراعية بمنطقة العمور جنوب شرقي مدينة خان يونس

1:30|استشهاد طفلين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في بلدة الفخاري جنوب شرقي مدينة خان يونس

1:20|طائرات الاحتلال تشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية

1:03|قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية "تل أبيب" في حي الجامعة بالخليل

1:02|5 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال بناية في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة

12:32|طائرات الاحتلال تقصف منزلاً في حي المنارة شرق خانيونس، ومناشدات من عالقين تحت الأنقاض لإخراجهم

12:30| ليبرمان رئيس حزب اسرائيل بيتنا: على إسرائيل أن تهاجم إيران فورا وأن تقصف منشآت النفط والغاز والمنشآت النووية

12:19| تجدد القصف العنيف على حي المنارة جنوب شرق خانيونس

12:18|وزارة الصحة اللبنانية: 55 شهيدا و156 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية الثلاثاء

12:08|حزب الله: قصفنا بالصواريخ مربض المدفعية الإسرائيلية في بيت هيلل