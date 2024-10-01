أبو عبيدة: الاحتلال الذي اعتقد أن عدوانه في المنطقة يمكن أن يمر دون عقاب تلقى اليوم ردا حاسما من ايران

وطن: أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، مباركته للرد الإيراني الذي استهدف كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفه بأنه ضربة قوية للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الاحتلال المجرم، الذي اعتقد أن عدوانه في المنطقة يمكن أن يمر دون عقاب، تلقى اليوم ردًا حاسمًا.

وأضاف أبو عبيدة أن هذا اليوم يعتبر استثنائيًا في تاريخ الصراع، حيث تقاطعت نيران مقاومي الأمة في سماء فلسطين، مشيرًا إلى أن تل أبيب تعرضت لضربات من مقاتلين من اليمن ولبنان وفلسطين وإيران.

ودعا كافة أحرار الأمة إلى المشاركة في جهود تحرير فلسطين.