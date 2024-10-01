القوات المسلحة اليمنية: ضربنا أهدافاً عسكرية في "تل أبيب" و"إيلات" بمسيّرات يافا وصمّاد 4

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة على "تل أبيب" (يافا المحتلة)، على "إيلات" (أم الرشراش)، مؤكّدةً تحقيق العمليتان أهدافهما بنجاح.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ سلاح الجو المسير ضرب هدفاً عسكرياً للاحتلال في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)، وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ من نوع "يافا"، وكذلك ضرب أهدافاً عسكريةً في منطقة أم الرشراش المحتلة (إيلات) بـ 4 طائرات مسيّرة نوع "صماد 4".

وفي بيان، أكّد سريع أنّ هذه العمليات تأتي "انتصاراً للشعبين الفلسطيني واللبناني، ودعماً للمقاومتين الباسلتين الفلسطينية واللبنانية، متوجهاً بالتحية إلى المجاهدين الصامدين في فلسطين ولبنان لدفاعهم عن الأمة، وهي "تواجه العدوان الإسرائيلي - الأميركي ومخططاتِه الهادفة إلى إخضاعِ كل البلدان والشعوب".

وقال إنّ القوات المسلحة اليمنية "تؤكّد وقوفها العملي إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني حتى دحر العدوان، وإفشال مخططاته الإجرامية ومؤامراته التوسعية".

وحثّت القوات المسلحة اليمنية كل الشعوب العربية والإسلامية إلى الخروج من حالة الصمت، والمشاركة الفاعلة في هذه المعركة المصيرية.

وأضاف سريع: "نحن في الذكرى الأولى لانطلاقتة هذه المعركة المباركة"، مشدداً على "استمرارها حتى تحقيقِ النصر الموعود".

وكان الإعلام الإسرائيلي قد تحدّث عن نيران من اليمن في اتجاه "غوش دان" (تتكون من تل أبيب والوسطى وجزء صغير من المنطقة الجنوبية)، مشيراً إلى سماع دوي انفجار قوي في "تل أبيب"، ما دفع أكثر من مليون ونصف مليون مستوطن إلى الملاجئ.

وفي هذا الإطار، أفادت هيئة عمليات التجارة البريطانية عن تلقيها بلاغاً بواقعة على بعد نحو 97 ميلاً بحرياً إلى الشمال الغربي من مدينة الحديدة اليمنية.

وأبلغت سفينة عن تعرضها لهجوم بقارب مسيّر على بعد 64 ميلاً بحرياً إلى الشمال الغربي من الحديدة.

يُذكر أنّ القوات المسلحة اليمنية استهدفت "تل أبيب" قبل أيام، مستخدمةً في ذلك صاروخاً بالستياً من نوع "فلسطين 2" فرط صوتي، ومحققةً أهدافها بنجاح.