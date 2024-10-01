الحرس الثوري الإيراني: إذا رد الاحتلال على العمليات الإيرانية، فسيواجه هجمات ساحقة

وطن: أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، “استهداف عمق الأراضي المحتلة رداً على استشهاد الشهيد (إسماعيل) هنية والسيد حسن نصر الله والشهيد عباس نيلفروشان”.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن بيان للحرس الثوري أنه “إذا رد الاحتلال على العمليات الإيرانية، فإنه سيواجه هجمات ساحقة”.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري أنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الهجوم على إسرائيل بأنه “رد قانوني وعقلاني ومشروع”، محذرة من أنه “إذا تجرأت إسرائيل على الرد أو ارتكبت المزيد من الأعمال الخبيثة سيكون هناك رد مدمر”.

وأعلن جيش الاحتلال إغلاق المجال الجوي بعد الهجوم، وقالت سلطات مطار “بن غوريون” في تل أبيب تعليق الحركة الجوية في المطار.

كما أعلن العراق إغلاق مجاله الجوي “حفاظا على سلامة الملاحة الجوية”، فيما أعلنت هيئة الطيران المدني في الاردن تعليق حركة الطيران بشكل مؤقت.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات