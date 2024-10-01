ايران تقصف "تل أبيب"

وطن: أعلن جيش الاحتلال عن إطلاق إيران صواريخ بلغت القدس، حيث دوت صفارات الإنذار في المدينة ومحيطها، وذلك بعد فترة وجيزة من تحذير أميركي لإسرائيل باستعداد إيران شن هجوم صاروخي.

ودوت صفارات الإنذار في القدس و"تل أبيب"، في حين قالت خارجية الاحتلال إن صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء فلسطين المحتلة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري قال قبل فترة وجيزة إن واشنطن أبلغتهم اليوم الثلاثاء أنها ترصد استعدادات من إيران لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل قريبا، محذرا من أن أي هجوم إيراني ستكون له "عواقب وخيمة".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز "-نقلا عن مسؤولين إسرائيليين- أن الهجوم الإيراني سيشمل طائرات من دون طيار وصواريخ باليستية تطلق باتجاه فلسطين المحتلة.

كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول بالبنتاغون قوله: "لاحظنا خلال اليوم الماضي استعدادا متزايدا ونقل إيران منصات إطلاق صواريخ".

أما شبكة "إن بي سي" فنقلت عن مسؤولين بالبيت الأبيض والبنتاغون توقعهم "أن تهاجم إيران مواقع عسكرية وحكومية بإسرائيل لا مواقع مدنية".

وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن الهجوم المحتمل سيكون بالصواريخ الباليستية على 3 قواعد جوية عسكرية ومقر استخباري شمال تل أبيب، في غضون 12 ساعة.