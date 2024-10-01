الاحتلال يستولي على جرافة وشاحنة شرق قلقيلية

وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على جرافة وشاحنة في قرية إماتين، شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من القرية، واستولت على جرافة تابعة للمجلس القروي، وشاحنة تعود للمواطن نضال صوان، بحجة العمل في مناطق "ج".

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزين عسكريين عند مدخلي قريتي حجة وباقة الخطب، شرق قلقيلية، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب بأزمة مرورية.