"اليونيسف" تطلق نداء عاجلا لجمع 105 ملايين دولار لمساعدة أطفال لبنان

وطن: أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، نداءً عاجلاً لجمع 105 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمساعدة الأطفال والأسر في لبنان.

وقالت "اليونيسف"، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "التصعيد الخطير للصراع في لبنان أدى إلى تدهور أوضاع الأطفال واحتياجاتهم، على نحو أسرع من قدرة الوكالات الإنسانية على الاستجابة الفورية من خلال التدخلات المنقذة للحياة".

وأكدت أن الاحتياجات تزداد بوتيرة هائلة في لبنان، مناشدة المجتمع الدولي زيادة الدعم الإنساني على نحو عاجل، وضمان بقاء الطرقات سالكة في لبنان لتوصيل المساعدات الإنسانية، ما يسمح بإيصال الإمدادات الضرورية بسرعة وأمان إلى الأطفال الأكثر حاجة إليها.

وقال ممثل اليونيسف في لبنان، إدوارد بيجبيدر، إن نتائج تصعيد الأعمال العدائية كارثية تطال جميع الأطفال في لبنان، وإن عددا لا يُحْصَى من الأطفال في خطر حقيقي، ويتعرضون لهجمات مستمرة ونزوح قسري، وغير قادرين على الاعتماد على نظام الرعاية الصحية المنهك.