بصواريخ ومسيرات.. واشنطن تبلغ "إسرائيل" بهجوم إيراني وشيك عليها

وطن: قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري إن واشنطن أبلغت "اسرائيل" اليوم الثلاثاء أنها ترصد استعدادات من إيران لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل قريبا، محذرا من أن أي هجوم إيراني ستكون له "عواقب وخيمة".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين- أن الهجوم الإيراني المحتمل سيشمل طائرات من دون طيار وصواريخ باليستية تطلق باتجاه إسرائيل.

وأكد المسؤولون أن الهجوم المحتمل سيكون بالصواريخ الباليستية على 3 قواعد جوية عسكرية ومقر استخباري شمال "تل أبيب"، في غضون 12 ساعة.

وأضاف هاغاري "سنتعامل مع أي تهديد جوي من إيران كما تعاملنا من قبل ونحن على استعداد عال.. تعاملنا مع التهديدات من إيران في الماضي وسوف نتعامل معها في هذه المرحلة أيضا".

وأشار إلى أن إسرائيل "لم ترصد أي تهديد جوي تم إطلاقه نحو إسرائيل من إيران".

مشاورات أمنية

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن وزير جيش الاحتلال يوىف غالانت ورئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي يعقدان الآن مشاورات مع قيادات الجيش لتقييم الوضع.

كما نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن إسرائيل تعتقد أن الهجوم الإيراني عليها سينفذ في الساعات القليلة المقبلة، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد مشاورات أمنية بشأن الهجوم المتوقع.

وأشار المسؤول إلى أن التحذير من الهجوم الإيراني المتوقع وصل "إسرائيل" حوالي منتصف النهار.

كما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هناك مساع لإجراء اتصال بين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية ترقب الهجوم الإيراني.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن السفارة الأميركية في "إسرائيل" طالبت موظفيها بالبقاء في المنازل والاستعداد لدخول الملاجئ.

يشار إلى أن إيران كانت قد حذرت في وقت سابق من أن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد عمليات الحرس الثوري عباس نيلفوروشان في غارة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة الماضية "لن يمر دون رد".

كما ندد المسؤولون الإيرانيون بشدة باغتيال نصر الله، فيما أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على الدعم الأميركي الثابت "بشأن الدفاع عن إسرائيل في ضوء تهديدات إيران وشبكة وكلائها".

المصدر : الجزيرة