القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفينتين

رام الله - وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ان العملية الأولى استهدفت سفينة ( CORDELIA MOON ) النفطية البريطانية، والأخريان استهدفتا سفينة (MARATHOPOLIS) لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة

وقال سريع ان العملية الاولى استهدفتْ سفينةَ ( CORDELIA MOON ) النفطيةَ البريطانيةَ في البحرِ الأحمرِ، وتم استهدافُها بثمانيةِ صواريخَ باليستيةٍ ومجنحةٍ وطائرةٍ مسيرةٍ وزورقٍ مسيرٍ، وقد أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ إصابةً بالغة.

واضاف ان العمليةُ الثانيةُ استهدفتْ سفينةَ (MARATHOPOLIS) في المحيطِ الهنديِّ بصاروخٍ مجنح، والعمليةُ الثالثة استهدفت السفينةَ مجددا لانتهاكِها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلك أثناءَ إبحارِها في منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ في البحرِ العربيِّ إلى الشمالِ الشرقيِّ من أرخبيلِ سقطرى اليمنيِّ، وتم استهدافُها بطائرةٍ مسيرةٍ وأدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشر.