الاحتلال يغلق 4 أبواب في الأقصى ويحدد عدد المصلين

وطن: أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، 4 بوابات من المسجد الأقصى وأبقت على 3 أخرى مفتوحة؛ بحجة تعليمات الجبهة الداخلية المتعلقة بالحرب.

وقالت مصادر محلية، إن المصلين تفاجأوا قبل موعد أذان عصر اليوم بإغلاق أبواب الأسباط والغوانمة والحديد والملك فيصل من شرطة الاحتلال، بينما أبقت أبواب حطة والسلسلة والمجلس مفتوحة.

ووفق تعليمات الجبهة الداخلية في حكومة الاحتلال فقد حددت دخول أعداد معينة للصلاة داخل مصليات الأقصى فيما تمنع الصلاة في ساحات المسجد، وذلك منذ الساعة الثانية اليوم وحتى الثامنة من مساء يوم السبت المقبل.

كما أغلقت سلطات الاحتلال حائط البراق أمام المصلين اليهود، والذين يتوافدون بالمئات في هذه الأيام بمناسبة عيد رأس السنة العبرية.

وأوضحت التعليمات أنه يمنع تجمهر أكثر من 30 شخصا في المناطق المفتوحة، و300 شخصا في الأماكن المغلقة.

وتهدف الجماعات اليهودية المتطرفة في عيد رأس السنة العبرية بتاريخ 3 و4 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى نفخ البوق في المسجد الأقصى وفي جواره مرارا، للإعلان أن الزمان العبري يبدأ من المسجد بزعم أنه "الهيكل".