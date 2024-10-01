12 شهيدا.. الاحتلال يرتكب مجزرة جراء قصف خيمة للنازحين غرب خانيونس

وطن: ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة بقصف خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 12 شهداء، بينهم طفلة وسيدة، وإصابة عدد من المواطنين إثر قصف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة لنازحين من عائلة "زنون" في منطقة العطار غربي مدينة خانيونس.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 361 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة، مُرتكبًا أبشع المجازر ضدّ المواطنين ومخلفًا عشرات الآلاف من الشّهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال إلى 41,638 شهيدًا و96,460 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.