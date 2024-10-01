الاحتلال يهدم منزلا في قرية التوانة جنوب الخليل

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلًا في قرية التوانة شرق مدينة يطا جنوب الخليل؛ بحجة عدم الترخيص.

وقالت مصادر محلية ان قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية رفقة جرافة عسكرية وشرعت بهدم منزل المواطن خالد ربعي، بدعوى عدم وجود ترخيص للبناء.

وذكر أن قوات الاحتلال تعتدي بشكل مستمر على أهالي القرية إضافة لاعتداءات المستوطنين القادمين من المستوطنات المحاذية والمقاومة على أراضي المواطنين المصادرة، سعيًا منها لطردهم وتهجيرهم من أراضيهم للاستيلاء عليها.



وصعّد الاحتلال الإسرائيلي من سياسة هدم المنازل بالضفة الغربية خلال الشهور الماضية، بهدم الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني.