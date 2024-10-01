كتائب القسام تستهدف آليات الاحتلال وتقصف تجمعاته في قطاع غزة

وطن: تواصل فصائل المقاومة في قطاع غزة، التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، في بلاغات منفصلة، استهداف آليات الاحتلال في خانيونس، وقصف قواته في محور "نتساريم".

وقالت كتائب القسام، إنها استهدفت "دبابة للاحتلال من نوع "ميركفاه" وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" شرق منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع".

وفي بلاغ آخر قالت كتائب القسام إنها استهدفت "قوات الاحتلال في محور "نتساريم" بعدد من صواريخ "رجوم" وقذائف الهاون من العيار الثقيل".