شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: اعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الساعةالثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية:

(1) الأربعاء 2/10/2024 (عن المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة) :

أجزاء من ضاحية الريحان وتشمل مضخة المجاري ، لاكاسا مول ، سكاي لاند ، الجامعة العربية الأمريكية ، ضاحية الريف والمجاورين ، المزرعة الغربية ، أبو شخيدم ، أجزاء من قرية كوبر وتشمل: مشروع الاتحاد والمجاورين ، إسكان عبدالله بدوان والمجاورين ، مسجد الشهداء والمجاورين.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.