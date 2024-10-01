شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في بيت لحم

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي في الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

الأربعاء 2/10/2024 من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة عصرا:

الأجزاء الغربية من مخيم الدهيشة وجميع المناشير الموجودة في منطقة الدهيشة والخضر (المناشير المحيطة بمحطة الكهرباء الرئيسية قرب جراد) وأجزاء من الخضر وتشمل منطقة محلات الجعبة لمواد البناء ، محطة غاز قصقص ، محلات أبو سالم لمواد البناء ، والمناطق المحيطة.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.