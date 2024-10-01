3 شهداء جراء قصف الاحتلال مركبة مدنية غرب خان يونس

وطن: استُشهد 3 مواطنين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال مركبة مدنية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد 3 مواطنين إثر قصف الاحتلال مركبة مدنية خلف أبراج النمساوي غرب خان يونس.

وكان 11 مواطنا بينهم امرأة وطفلة، قد استُشهدوا وأصيب آخرون بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية خيمة تؤوي نازحين من عائلة زنون غرب مدينة خان يونس.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,638 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 96,460 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.