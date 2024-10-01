حزب الشعب يعزي الجبهة الشعبية باستشهاد عضو مكتبها السياسي عبد العال ورفاقه

وطن: وجهت قيادة حزب الشعب الفلسطيني رسالة تعزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قدمت من خلالها واجب العزاء إلى لقيادة الجبهة باستشهاد عضو مكتبها السياسي محمد عبد العال وعدد من رفاقه كوادر الجبهة، إثر جريمة الاغتيال النكراء التي استهدفتهم على يد قوات الاحتلال الحربي في العاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء في رسالة التعزية التي وجهها حزب الشعب:

الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المحترمينمات

بعد التحية الرفاقية،

يتقدم حزب الشعب الفلسطيني ممثلاً بالأمين العام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وعموم كوادر ورفيقات ورفاق الحزب، بخالص التعازي والمواساة منكم ومن خلالكم لعموم رفيقات ورفاق الجبهة الشعبية، ومن ذوي الشهداء وشعبنا الفلسطيني، بإستشهاد الرفاق:

محمد غازي عبد العال عضو المكتب السياسي

ورفيقيه من كوادر الجبهة الشعبية - عماد محمود عودة عبد الرحمن عبد العال

الذين قضوا في مجابهة ومقاومة العدوان الصهيوني على الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني، جراء جريمة الاغتيال النكراء التي تعرضوا لها على يد قوات الاحتلال أمس الاثنين في العاصمة اللبنانية بيروت.

لأرواحهم السلام والسكينة والمجد لهم ولكل شهداء شعبنا.

المكتب السياسي

لحزب الشعب الفلسطيني

1/10/2024