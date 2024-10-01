حزب الله يدك "تل أبيب" برشقة صاروخية هي الأكبر منذ بدء الحرب

وطن: أطلق حزب الله صباح اليوم رشقة صاروخية على منطقة "تل أبيب الكبرى".

ودوت صافرات الانذار في منطقة تل أبيب الكبرى، وانطلقت الصواريخ الاعتراضية التي فشلت في التصدي للصواريخ.

ورصدت كاميرات المصورين والمستوطنين سقوط عددا من الصواريخ في مناطق متفرقة في تل أبيب ومنطقة الشارون.

وفي تفاصيل سقوط الصواريخ، ذكرت وسائل إعلام عبرية ان شرطة الاحتلال اغلقت شارع "6" من مفترق "آيال" جراء انفجار صاروخ في الشارع، حيث اندلعت حرائق كبيرة على جانبي الشارع .

وقالت مصادر عبرية ان صافرات الإنذار دوت قبل قليل في محيط مقر وحدة 8200 والموساد وسط فلسطين المحتلة بعد رشقة صاروخية من حزب الله.

ورصدت العدسات سقوط صواريخ في وسط تل أبيب واندلاع حرائق كذلك بينما أعلنت مصادر عبرية عن اصابة 3 أشخاص 2 منهم جروحهما متوسطة.

وقالت وسائل إعلام عبرية ان الصواريخ التي أطلقت على وسط "إسرائيل" من لبنان هي الأكبر منذ بداية الحرب، وان حزب الله اطلق في الرشقة الاخيرة 10صواريخ باليستية .