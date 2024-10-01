استشهاد المقاوم عبد الحكيم شاهين متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في نابلس

وطن: استشهد المقاوم عبد الحكيم شاهين، متأثرا بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وأفادت وزارة الصحة، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب عبد الحكيم مأمون عبد الحميد شاهين (33 عاماً) برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس، واحتجاز جثمانه.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت حارات عدة داخل البلدة القديمة في المدينة، إذ سمع أصوات إطلاق الرصاص الحي، والقنابل، مما أدى إلى شاب بالرصاص الحي، ومن ثم اعتقاله.

ووصف مدير الإسعاف والطوارئ أحمد جبريل إصابته بالخطيرة جدا، حيث منع الاحتلال تقديم العلاج له قبل اعتقاله.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة اسعاف وطواقم الهلال الأحمر خلال محاولتهم تقديم العلاج للمصاب عند منطقة باب الساحة داخل البلدة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت مواطنا لم تعرف هويته بعد.